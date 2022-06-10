Huawei начала закрывать магазины в россии — Finance.ua

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Huawei начала закрывать магазины в россии

Сегодня 04:36Фондовый рынок
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Huawei начала закрывать магазины в россииHuawei начала закрывать магазины в россии
Китайский производитель смартфонов Huawei начал закрывать свои магазины в россии.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание уточняет, что из 19 официальных точек прекратили работу четыре и закрытие продолжится в течение ближайших месяцев.
6 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что некоторые крупные технологические компании из Китая без официальных заявлений покидают российский рынок.
В число компаний, сокративших поставки в россию, вошли Lenovo и Xiaomi. В конце марта газета Financial Times сообщала, что Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Соединенных Штатов, если продолжит оказывать поддержку россии в сфере телекома.
9 апреля Huawei убрала из своего магазина AppGallery приложения попавших под санкции российских банков — ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка.
12 апреля производитель отключил поддержку карт «Мир» в AppGallery.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Мінфін.com.ua
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