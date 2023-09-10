Советы на пути к финансовому успеху — Finance.ua

Советы на пути к финансовому успеху Сегодня 16:14 — Личные финансы

Советы на пути к финансовому успеху

Сегодня у большинства украинцев нет четкого финансового плана. Но добиться финансового благополучия и приумножить свои материальные средства можно, только приложив свои усилия.

Финкульт собрал несколько советов, чтобы добиваться финансового успеха.

Разработайте стратегию, отвечающую вашим конкретным жизненным обстоятельствам. Начните с постановки финансовых целей и составления личного финансового плана.

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Установите конкретную финансовую цель, например, сбережения на новый автомобиль или собственную квартиру. Это вдохновит вас разумно использовать свои деньги.

Сознательно ведите личный бюджет. Разработайте план доходов и расходов, чтобы знать, сколько денег вы зарабатываете и как они тратятся. Ведение личного бюджета поможет контролировать свои деньги.

Формируйте финансовую «подушку безопасности». Регулярно производите взносы от 10−20% части своего дохода, постепенно откладывая, этим вы уже инвестируете в свое будущее. Постоянные небольшие сбережения могут быстро нарастать, обеспечив финансовую устойчивость в будущем.

Используйте право на налоговую скидку. Это возможность вернуть часть уплаченного общегосударственного налога на доходы за определенные услуги — «кешбэк от государства» (статья 166 Налоговая скидка. Налогового кодекса Украины).

Учитесь инвестировать свои деньги. Исследуйте разные виды инвестиций, такие как акции, облигации или недвижимость.

Оцените финансовые риски, чтобы избежать финансовых потерь. Тщательно анализируйте доходы и расходы, узнайте, где можно сэкономить, минимизировав лишние расходы.

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Пользуйтесь советами финансовых консультантов, ведь они как опытные врачи способны квалифицированно оценить состояние вашего финансового здоровья, дать ценные советы, учитывая ваши личные жизненные обстоятельства.

Нарабатывайте положительную кредитную историю. Избегайте накопления долгов, которые могут повлиять на ваши финансовые возможности. Если у вас есть . Избегайте накопления долгов, которые могут повлиять на ваши финансовые возможности. Если у вас есть кредит в банке , ликвидируемом Фондом гарантирования вкладов, в течение года можно присоединиться к обновленной программе льготных условий погашения кредитной задолженности перед банками, находящимися в ликвидации.

Совершенствуйте свои навыки, инвестируйте в образование — это залог финансовой грамотности, эффективности хозяйствования.

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