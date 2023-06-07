Советы эксперта по финансовому планированию — Finance.ua

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Советы эксперта по финансовому планированию

Личные финансы
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Советы эксперта по финансовому планированию
Как вести финансовое планирование, чтобы это привело к реализации своих целей.

Об этом рассказала Юлия Баткалова, основательница школы финансов «BY finance», инвестор, эксперт программы «Утро дома» на Fin Blogger Award.
По словам Юлии, даже если вы будете зарабатывать сотни тысяч, без умения привести в порядок расходы быстро к мечтам не прийти.
«Не нужно вести бюджет всю жизнь, если вы будете делать это дисциплинированно хотя бы 3 месяца, то вы уже сможете сформировать свою цель и увидите, как к ней идти. Это можно делать с помощью excel, заметок в телефоне, мобильных приложений», — говорит она.

Этапы планирования финансов

  1. Ставим цель, переводим ее в числовое значение: цена на данный момент, желаемый срок реализации, цена в будущем с учетом средней инфляции.
  2. Берем под контроль семейный бюджет (ведение абсолютно всех расходов семьи и заранее планируем распределение сбережений).
  3. Инвестируем в надежные и перспективные инструменты.
«Пока ждете „Большой Победы“, одержите личную, маленькую — приведите в порядок собственный бюджет. Сформируйте „финансовую подушку безопасности“ и позаботьтесь об успешном финансовом будущем своей семьи», — резюмировала Баткалова.
Также эксперт посоветовала несколько приложений, которые могут помочь в финансовом планировании: Money Lover, WalletApp, Manefy, YNAB.
По материалам:
Finance.ua
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