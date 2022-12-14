Совет ратифицировал соглашение с Турцией, предусматривающее строительство завода Bayraktar в Украине — Finance.ua

Совет ратифицировал соглашение с Турцией, предусматривающее строительство завода Bayraktar в Украине Сегодня 12:39 — Фондовый рынок

Совет ратифицировал соглашение с Турцией, предусматривающее строительство завода Bayraktar в Украине

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий — такое решение народные депутаты приняли 13 декабря.

Документ поддержали 332 народных депутата, против которых не выступил ни один.

Речь идет о соглашении, которое Киев и Анкара подписали в начале февраля 2022 года. Это рамочный документ, устанавливающий обязанности сторон, в том числе для улучшения инвестиционного климата для турецких компаний в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли.

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В начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что одним из примеров реализации соглашения будет строительство завода Bayraktar в Украине для производства беспилотников, а также учебного центра.

Что это предполагает

Согласно пояснительной записке, плановая общая сумма инвестиций в строительство завода по производству беспилотников, научно-исследовательского центра в сфере аэрокосмических технологий и учебно-испытательного сервисного центра для обслуживания, ремонта и модернизации беспилотников составит 95,5 млн долларов в течение 10 лет, начиная с 2022 года.

При этом сумма инвестиций не включает в себя стоимость приобретенного в 2021 году земельного участка для строительства завода.

Строительство учебно-испытательного сервисного центра запланировано на 2022 год с объемом инвестиций в 6,5 млн долларов.

Запуск производства и первый выпуск продукции запланирован на 2025 год.

Напомним, компания Baykar Makina (Турция), производящая беспилотные летательные аппараты, зарегистрировала в Украине свою компанию и приобрела земельный участок для строительства завода по производству БПЛА Bayraktar.

Радіо Свобода По материалам:

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