БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma прошел испытание с интегрированным двигателем — Finance.ua
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БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma прошел испытание с интегрированным двигателем

Технологии&Авто
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БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma прошел испытание с интегрированным двигателем
БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma прошел испытание с интегрированным двигателем
Прототип перспективного БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma получил двигатель и успешно прошел испытание по его интеграции.
Об этом компания Baykar сообщила в Twitter.
Из сообщения не понятно, использовался ли для интеграции украинский реактивный двигатель АІ-322Ф или АІ-25ТЛТ от «Ивченко-Прогресс» или турецкий TEI TF-6000. Bayraktar Kızılelma построен во всех трех движках. Двигатели «Ивченко-Прогресс» АІ-322Ф и АІ-25ТЛТ компания Baykar заказала еще в ноябре 2021 г., но непонятно, успел ли производитель поставить их в Турцию до начала полномасштабной войны.
БПЛА Bayraktar Kızılelma будет выпускаться в двух конфигурациях: дозвуковой MIUS-A с двигателем «Ивченко-Прогресс» АІ-25ТЛТ, и сверхзвуковой MIUS-B с «Ивченко-Прогресс» АІ-322Ф или TF-6000 от турецкой компании TEI (Tusaş Engine Industries).
БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma прошел испытание с интегрированным двигателем
Особенности Bayraktar Kızılelma:
  • Грузоподъемность — 1500 кг.
  • Максимальный взлетный вес — 6000 кг.
  • Силовая установка — 1×АІ-25ТЛТ или АІ-322Ф или TEI TF-6000.
  • Максимальная скорость — 900 км/ч.
  • Крейсерская скорость — 740 км/ч.
  • Боевая дальность — 930 км.
  • Выдержка — 5 часов.
  • Потолок — 12 000 м.
  • Рабочая высота — 10 668 м.
По материалам:
mezha.media
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