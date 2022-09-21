БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma прошел испытание с интегрированным двигателем — Finance.ua

БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma прошел испытание с интегрированным двигателем
Прототип перспективного БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma получил двигатель и успешно прошел испытание по его интеграции.
Об этом компания Baykar сообщила в Twitter.
Из сообщения не понятно, использовался ли для интеграции украинский реактивный двигатель АІ-322Ф или АІ-25ТЛТ от «Ивченко-Прогресс» или турецкий TEI TF-6000. Bayraktar Kızılelma построен во всех трех движках. Двигатели «Ивченко-Прогресс» АІ-322Ф и АІ-25ТЛТ компания Baykar заказала еще в ноябре 2021 г., но непонятно, успел ли производитель поставить их в Турцию до начала полномасштабной войны.
БПЛА Bayraktar Kızılelma будет выпускаться в двух конфигурациях: дозвуковой MIUS-A с двигателем «Ивченко-Прогресс» АІ-25ТЛТ, и сверхзвуковой MIUS-B с «Ивченко-Прогресс» АІ-322Ф или TF-6000 от турецкой компании TEI (Tusaş Engine Industries).
Особенности Bayraktar Kızılelma:
- Грузоподъемность — 1500 кг.
- Максимальный взлетный вес — 6000 кг.
- Силовая установка — 1×АІ-25ТЛТ или АІ-322Ф или TEI TF-6000.
- Максимальная скорость — 900 км/ч.
- Крейсерская скорость — 740 км/ч.
- Боевая дальность — 930 км.
- Выдержка — 5 часов.
- Потолок — 12 000 м.
- Рабочая высота — 10 668 м.
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