БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma прошел испытание с интегрированным двигателем — Finance.ua

БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma прошел испытание с интегрированным двигателем Сегодня 03:30 — Технологии&Авто

БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma прошел испытание с интегрированным двигателем

Прототип перспективного БПЛА Baykar Bayraktar Kızılelma получил двигатель и успешно прошел испытание по его интеграции.

Об этом компания Baykar сообщила в Twitter.

Из сообщения не понятно, использовался ли для интеграции украинский реактивный двигатель АІ-322Ф или АІ-25ТЛТ от «Ивченко-Прогресс» или турецкий TEI TF-6000. Bayraktar Kızılelma построен во всех трех движках. Двигатели «Ивченко-Прогресс» АІ-322Ф и АІ-25ТЛТ компания Baykar заказала еще в ноябре 2021 г., но непонятно, успел ли производитель поставить их в Турцию до начала полномасштабной войны.

БПЛА Bayraktar Kızılelma будет выпускаться в двух конфигурациях: дозвуковой MIUS-A с двигателем «Ивченко-Прогресс» АІ-25ТЛТ, и сверхзвуковой MIUS-B с «Ивченко-Прогресс» АІ-322Ф или TF-6000 от турецкой компании TEI (Tusaş Engine Industries).

Особенности Bayraktar Kızılelma:

Грузоподъемность — 1500 кг.

Максимальный взлетный вес — 6000 кг.

Силовая установка — 1×АІ-25ТЛТ или АІ-322Ф или TEI TF-6000.

Максимальная скорость — 900 км/ч.

Крейсерская скорость — 740 км/ч.

Боевая дальность — 930 км.

Выдержка — 5 часов.

Потолок — 12 000 м.

Рабочая высота — 10 668 м.

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