Совет Европы утвердил план действий для Украины на рекордные 50 миллионов евро — Finance.ua
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Совет Европы утвердил план действий для Украины на рекордные 50 миллионов евро

Казна и Политика
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Совет Европы утвердил план действий для Украины на рекордные 50 миллионов евро
Совет Европы утвердил план действий для Украины на рекордные 50 миллионов евро
Комитет министров Совета Европы принял План действий для Украины на 2023-2026 годы с рекордным объемом финансирования в 50 миллионов евро.
Об этом сообщили в среду в пресс-службе Совета Европы.
«План действий „Устойчивость, восстановление и реконструкция“ (2023-2026) был разработан в тесной консультации с украинскими властями. Он является частью вклада нашей организации в процесс восстановления и восстановления страны, столкнувшейся с жестокой агрессией российской федерации и огромными разрушениями», — сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.
Что это даст? Новый План действий направлен на повышение устойчивости государственных институций путем укрепления демократического управления и верховенства права, а также защиты прав человека.
План действий также направлен в поддержку программы реформ Украины после решения ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
Общий бюджет четырехлетней программы сотрудничества оценивается в 50 млн евро. Это самый большой бюджет Плана действий Совета Европы для одной страны.
Отмечается, что Совет Европы будет работать с украинскими властями над решением неотложных потребностей и приоритетов, в том числе путем поддержки реализации шагов, изложенных в заключении Европейской комиссии по заявке Украины на членство, в частности, в области конституционного правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием денег; развития независимого, эффективного и пользующегося доверием правосудия; продвижение свободы слова и свободы СМИ; усиление защиты прав национальных меньшинств.
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Кроме того, действия в рамках Плана в СЕ поддержат процесс документирования грубых нарушений прав человека и будут способствовать лучшей защите прав внутренне перемещенных лиц, репатриантов и людей, чье жилье было разрушено или повреждено в результате войны.
Защита прав детей во время войны и послевоенный период, помощь в обеспечении достойной социальной защиты населения, пострадавшего от войны, являются одной из целей Плана действий.
Другие важные направления включают в себя продвижение гендерного равенства и борьбу с насилием в отношении женщин и девочек, включая перемещенных лиц и репатриантов, после ратификации Украиной Стамбульской конвенции в начале этого года.
По материалам:
Економічна Правда
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