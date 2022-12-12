Совет ЕС согласовал увеличение фонда, из которого помогают Украине оружием, на 2 млрд евро — Finance.ua
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Совет ЕС согласовал увеличение фонда, из которого помогают Украине оружием, на 2 млрд евро

Казна и Политика
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Совет ЕС в понедельник достиг политического согласия касательно увеличения Европейского фонда мира, из которого ЕС возмещает государствам-членам поставки вооружения Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.
Совет ЕС, в частности, принял решение об увеличении общего финансового потолка на 2 млрд евро (в ценах 2018 года) в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе.
Общее увеличение общего финансового потолка Европейского фонда мира к 2027 году составит до 5,5 млрд евро (в ценах 2018 года).
Соглашение будет официально оформлено в начале 2023 года, когда высокий представитель ЕС предоставит предложение о внесении поправки в решение Совета (CFSP) 2021/509.
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Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров, отметила пресс-служба.
«Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения предоставления конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем через два года Европейский фонд мира доказал свою эффективность. Он полностью изменил то, как мы поддерживаем наших партнеров в области обороны. Это делает ЕС и его партнеров более сильными», — прокомментировал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Благодаря Европейскому фонду мира ЕС уже поддержал Вооруженные Силы Украины шестью последовательными пакетами поддержки (на 3,1 млрд евро), а также многие другие страны, такие как Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания, а также военные компоненты операций по поддержанию мира.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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