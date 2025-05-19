Кабмин утвердил порядок подтверждения и зачисления времени работы в другом государстве в страховой стаж (детали) — Finance.ua

Кабмин утвердил порядок подтверждения и зачисления времени работы в другом государстве в страховой стаж (детали) Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Кабмин утвердил порядок подтверждения и зачисления времени работы в другом государстве в страховой стаж (детали)

Кабинет министров Украины утвердил порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту.

Согласно постановлению № 562 от 16 мая: этот порядок определяет механизм подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве (при наличии) для определения права на назначение пенсии по возрасту при условии зачисления таких периодов работы в страховой стаж (стаж работы) согласно законодательству соответствующего государства в случае отсутствия необходимого страхового стажа.

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В постановлении отмечается, что периоды работы лиц в другом государстве, с которым заключен международный договор Украины, зачисляются в страховой стаж проживающих в Украине лиц на условиях такого международного договора.

В частности, лица, работавшие в других государствах, у которых отсутствует необходимый страховой стаж для назначения пенсии, добавляют к заявлениям о назначении пенсии подтверждающие документы.

Если по содержанию документов невозможно подтвердить зачисление периодов работы в другом государстве в страховой стаж согласно законодательству соответствующего государства или если лицо не подало подтверждающих документов, территориальный орган Пенсионного фонда Украины в течение пяти рабочих дней после поступления заявления о назначении пенсии со всеми необходимыми документами подает в МИД запрос на отправку в течение пяти рабочих дней со дня его получения по дипломатическим каналам другому государству и органу, осуществляющему пенсионное обеспечение в другом государстве, запрос о предоставлении подтверждающих документов.

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Если отсутствует возможность обмена информацией между территориальными органами ПФУ и органами, осуществляющими пенсионное обеспечение в других государствах, запрос посылается после появления возможности осуществления обмена.

Подтверждающие документы признаются действительными в Украине при наличии легализации в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

После поступления в территориальный орган ПФУ подтверждающих документов периоды работы, указанные в них, засчитываются в страховой стаж лица в календарном исчислении для определения права на назначение пенсии.

Также Кабмин утвердил порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж.

Отмечается, что в случае заключения международного договора периоды трудовой деятельности лица в любой республике бывшего СССР (кроме РСФСР) зачисляются в страховой стаж на условиях международного договора.

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В случае, когда в документах, подаваемых лицом в территориальный орган ПФУ для назначения пенсии, указаны периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 г. за пределами Украины в республиках бывшего СССР, в заявлении о назначении пенсии такое лицо указывает информацию о том, что оно получает или не получает пенсионные выплаты в других государствах.

В случае, когда в заявлении о назначении пенсии лицо указало информацию о том, что оно не получает пенсионные выплаты в другом государстве, лицо добавляет к заявлению о назначении пенсии документы, выданные органами, осуществляющими пенсионное обеспечение в другом государстве, подтверждающие факт неполучения таких выплат. В случае отсутствия таких документов лицо указывает на причины невозможности их получения и может обратиться в территориальный орган ПФУ за помощью в подаче в другое государство запроса относительно соответствующих документов.

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