Кабмин утвердил порядок подтверждения и зачисления времени работы в другом государстве в страховой стаж (детали) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин утвердил порядок подтверждения и зачисления времени работы в другом государстве в страховой стаж (детали)

Казна и Политика
50
Кабмин утвердил порядок подтверждения и зачисления времени работы в другом государстве в страховой стаж (детали)
Кабмин утвердил порядок подтверждения и зачисления времени работы в другом государстве в страховой стаж (детали)
Кабинет министров Украины утвердил порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту.
Согласно постановлению № 562 от 16 мая: этот порядок определяет механизм подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве (при наличии) для определения права на назначение пенсии по возрасту при условии зачисления таких периодов работы в страховой стаж (стаж работы) согласно законодательству соответствующего государства в случае отсутствия необходимого страхового стажа.
Читайте также
В постановлении отмечается, что периоды работы лиц в другом государстве, с которым заключен международный договор Украины, зачисляются в страховой стаж проживающих в Украине лиц на условиях такого международного договора.
В частности, лица, работавшие в других государствах, у которых отсутствует необходимый страховой стаж для назначения пенсии, добавляют к заявлениям о назначении пенсии подтверждающие документы.
Если по содержанию документов невозможно подтвердить зачисление периодов работы в другом государстве в страховой стаж согласно законодательству соответствующего государства или если лицо не подало подтверждающих документов, территориальный орган Пенсионного фонда Украины в течение пяти рабочих дней после поступления заявления о назначении пенсии со всеми необходимыми документами подает в МИД запрос на отправку в течение пяти рабочих дней со дня его получения по дипломатическим каналам другому государству и органу, осуществляющему пенсионное обеспечение в другом государстве, запрос о предоставлении подтверждающих документов.
Читайте также
Если отсутствует возможность обмена информацией между территориальными органами ПФУ и органами, осуществляющими пенсионное обеспечение в других государствах, запрос посылается после появления возможности осуществления обмена.
Подтверждающие документы признаются действительными в Украине при наличии легализации в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.
После поступления в территориальный орган ПФУ подтверждающих документов периоды работы, указанные в них, засчитываются в страховой стаж лица в календарном исчислении для определения права на назначение пенсии.
Также Кабмин утвердил порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж.
Отмечается, что в случае заключения международного договора периоды трудовой деятельности лица в любой республике бывшего СССР (кроме РСФСР) зачисляются в страховой стаж на условиях международного договора.
Читайте также
В случае, когда в документах, подаваемых лицом в территориальный орган ПФУ для назначения пенсии, указаны периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 г. за пределами Украины в республиках бывшего СССР, в заявлении о назначении пенсии такое лицо указывает информацию о том, что оно получает или не получает пенсионные выплаты в других государствах.
В случае, когда в заявлении о назначении пенсии лицо указало информацию о том, что оно не получает пенсионные выплаты в другом государстве, лицо добавляет к заявлению о назначении пенсии документы, выданные органами, осуществляющими пенсионное обеспечение в другом государстве, подтверждающие факт неполучения таких выплат. В случае отсутствия таких документов лицо указывает на причины невозможности их получения и может обратиться в территориальный орган ПФУ за помощью в подаче в другое государство запроса относительно соответствующих документов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems