Засчитают ли время в плену в страховой стаж гражданским украинцам — Finance.ua

Засчитают ли время в плену в страховой стаж гражданским украинцам
Гражданским украинцам период их пребывания в плену будет засчитываться в страховой стаж.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
В ведомстве отмечают, что с начала российской агрессии в плен попало значительное количество как военных, так и гражданских украинцев. Некоторые из них находились в неволе месяцами, а другие — годами.
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Поскольку из-за пребывания в плену гражданские украинцы теряют возможность приобрести страховой стаж, а это в дальнейшем может негативно отразиться на размере их пенсии и обретении права на пенсию, Минсоцполитики наработало законопроект, который решает эту проблему.
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Он уже принят Верховной Радой Украины и подписан Президентом Украины.
Кто будет платить ЕСВ
Принятый закон направлен на то, чтобы урегулировать вопросы уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за находящихся в плену гражданских украинцев из государственного бюджета.
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Плательщиком ЕСВ за пленных гражданских украинцев будет выступать Пенсионный фонд Украины.
Единый взнос за гражданских пленных будет уплачиваться со дня лишения личной свободы и в течение 6 месяцев после освобождения человека.
Таким образом, заработает новая норма законодательства о зачислении периода пребывания человека в российском плену в страховой стаж, а освобожденные из плена украинцы смогут рассчитывать на заработанную пенсию.
Напомним, Минобороны работает над новым механизмом ротации военнослужащих, который позволит бойцам получить несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывного участия в боевых действиях.
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