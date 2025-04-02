Міноборони розробило новий механізм ротації для військових після 90 днів безперервної служби на фронті — Finance.ua

Міноборони розробило новий механізм ротації для військових після 90 днів безперервної служби на фронті Сьогодні 11:03

Міноборони розробило новий механізм ротації для військових після 90 днів безперервної служби на фронті

Міністерство оборони України працює над новим механізмом ротації військовослужбовців, який дозволить бійцям отримати кілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної участі в бойових діях.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив народний депутат Федір Веніславський, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Що передбачає новий підхід:

після тримісячного перебування на передовій бійці зможуть отримати кілька місяців відпочинку;

рішення є альтернативою закону про демобілізацію, який наразі складно ухвалити;

механізм буде реалізовано не на рівні закону, а через директиви та накази Генштабу або головнокомандувача.

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«Це якраз той механізм, про який також зазначає у своєму зверненні міністр оборони, розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях, людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановлення чітких термінів служби… Пан Умєров говорить, що ці рекомендації вже розроблені, будемо очікувати», — зазначив депутат.

Веніславський відзначив, що на рівні закону це «неможливо врегулювати», відтак найімовірніше це будуть «підзаконні нормативно-правові акти, директиви головнокомандувача Збройних сил».

«Це має бути директива: або рішення ставки, або наказ головнокомандувача… Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яка кількість людей може бути звільнена», — сказав депутат.

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За словами Веніславського, є готовий законопроєкт, що пропонує різні терміни служби (12, 18 або 36 місяців), після яких військові можуть бути звільнені. Проте, у нинішніх умовах активних бойових дій така масова демобілізація створила б критичні ризики для обороноздатності країни.

«…Є реальна ситуація на фронті. І в умовах, коли росія на різних напрямках намагається тиснути, ухвалення такого закону миттєво призведе до звільнення дуже великої кількості людей, що призведе до дуже негативних наслідків. Тому на цей момент говорити про те, що ми цей законопроєкт отримаємо, і він буде проголосований, це, як я вже неодноразово вам говорив, надто оптимістично», — резюмував Веніславський.

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