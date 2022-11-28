Совет ЕС внес обход санкций в список преступлений — Finance.ua

Совет ЕС внес обход санкций в список преступлений
Совет Европейского Союза принял решение о внесении обхода санкций в список преступлений.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
«Совет единогласно принял решение добавить нарушение ограничительных мер в список преступлений ЕС, включенных в договор о функционировании ЕС», — говорится в сообщении.
Как отметили, страны ЕС имеют разные определения того, что является нарушением ограничительных мер и какое наказание должны применять.
Читайте также
«Это может привести к разной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя находящимся под санкциями лицам, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС», — добавили в Совете ЕС.
Сообщили, что внесение нарушения ограничительных мер в список преступлений ЕС — первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить санкции.
После принятия решения Еврокомиссия предложит директиву с правилами по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью