Совет ЕС внес обход санкций в список преступлений — Finance.ua

Совет ЕС внес обход санкций в список преступлений Сегодня 15:16 — Мир

Совет ЕС внес обход санкций в список преступлений

Совет Европейского Союза принял решение о внесении обхода санкций в список преступлений.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Совет единогласно принял решение добавить нарушение ограничительных мер в список преступлений ЕС, включенных в договор о функционировании ЕС», — говорится в сообщении.

Как отметили, страны ЕС имеют разные определения того, что является нарушением ограничительных мер и какое наказание должны применять.

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«Это может привести к разной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя находящимся под санкциями лицам, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС», — добавили в Совете ЕС.

Сообщили, что внесение нарушения ограничительных мер в список преступлений ЕС — первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить санкции.

После принятия решения Еврокомиссия предложит директиву с правилами по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

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УНН По материалам:

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