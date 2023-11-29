Совет ЕС согласовал выделение еще €194 миллионов на тренировку украинских военных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Совет ЕС согласовал выделение еще €194 миллионов на тренировку украинских военных

Мир
8
Совет ЕС согласовал выделение еще €194 миллионов на тренировку украинских военных
Совет ЕС согласовал выделение еще €194 миллионов на тренировку украинских военных
Совет ЕС согласовал выделение дополнительно 194 миллионов евро на финансирование Военной вспомогательной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine), увеличив общий бюджет программ подготовки украинских военнослужащих в рамках миссии до 255 млн евро.
Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
«Совет ЕС решил предоставить дополнительное финансирование для тренировки Вооруженных сил Украины в рамках Военной вспомогательной миссии ЕС по поддержке Украины (EUMAM Ukraine). Такая поддержка будет обеспечена через Европейский фонд мира и будет включать в себя предоставление летального и нелетального оборудования и материалов, а также услуги для поддержки тренировочных мероприятий. Финансовая составляющая увеличена на 194 миллиона евро, до общей суммы 255 миллионов евро», — говорится в сообщении.
Читайте также
На сегодняшний день в рамках EUMAM Ukraine прошли подготовку более 34 тысяч украинских военнослужащих.
Напомним, ЕС принял решение о создании Военной вспомогательной миссии ЕС для Украины 17 октября 2022 года сроком до двух лет. В августе Украина обратилась к ЕС с просьбой продлить действие миссии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.