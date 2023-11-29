Совет ЕС согласовал выделение еще €194 миллионов на тренировку украинских военных — Finance.ua

Совет ЕС согласовал выделение еще €194 миллионов на тренировку украинских военных Сегодня 09:30 — Мир

Совет ЕС согласовал выделение еще €194 миллионов на тренировку украинских военных

Совет ЕС согласовал выделение дополнительно 194 миллионов евро на финансирование Военной вспомогательной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine), увеличив общий бюджет программ подготовки украинских военнослужащих в рамках миссии до 255 млн евро.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Совет ЕС решил предоставить дополнительное финансирование для тренировки Вооруженных сил Украины в рамках Военной вспомогательной миссии ЕС по поддержке Украины (EUMAM Ukraine). Такая поддержка будет обеспечена через Европейский фонд мира и будет включать в себя предоставление летального и нелетального оборудования и материалов, а также услуги для поддержки тренировочных мероприятий. Финансовая составляющая увеличена на 194 миллиона евро, до общей суммы 255 миллионов евро», — говорится в сообщении.

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На сегодняшний день в рамках EUMAM Ukraine прошли подготовку более 34 тысяч украинских военнослужащих.

Напомним, ЕС принял решение о создании Военной вспомогательной миссии ЕС для Украины 17 октября 2022 года сроком до двух лет. В августе Украина обратилась к ЕС с просьбой продлить действие миссии.

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Укрінформ По материалам:

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