Соучредитель «Новой почты» раскритиковал введение новых налогов
Соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк подверг критике новые налоговые инициативы в Украине, заявив об их негативном влиянии на бизнес, потребителей и экономику в целом.
Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, принятые и предложенные решения он оценивает как «тройной удар по экономике от Верховной Рады».
Первым ударом он назвал продление 5% военного сбора на три года после окончания войны. Поперешнюк подчеркнул, что восстановление экономики, по его мнению, требует не повышения, а снижения налоговой нагрузки и создания благоприятных условий для бизнеса.
«Восстановление страны и экономики — это не увеличение налогов, а их уменьшение. Это создание лучших условий для бизнеса, ведь экономику развивают не чиновники, а предприниматели. Поэтому депутаты фактически отсрочили восстановление экономики еще на три года», — отметил соучредитель «Новой почты».
Второй удар, вызвавший критику, — так называемый «налог на OLX».
Речь идет о налогообложении деятельности граждан, продающих товары или предоставляющих услуги через онлайн-платформы. По словам бизнесмена, это решение затронет миллионы украинцев, самостоятельно зарабатывающих на жизнь.
«Это люди, которые не просят ничего от государства, а работают курьерами, таксистами, торгуют между собой и оказывают друг другу услуги. Это ощутимо ударит по их кошелькам, а значит — по всей экономике. А еще приведет к росту количества проверок, штрафов, судебных споров, коррупции и теневых схем», — отметил под схемы.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 15111-д о введении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложении. Предполагается, что изменения начнут действовать с начала 2027 года.
Документ уточняет требования к налоговым агентам — операторам платформ-нерезидентов. Предусмотрен упрощенный порядок подачи отчетности (один раз в год через специальное портальное решение). Уплата налогов будет производиться ежемесячно в иностранной валюте.
Также ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15110, предусматривающий продление действия военного сбора на три года после завершения войны. Принятие закона также является важным шагом для выполнения международных обязательств Украины, в частности в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.
Поделиться новостью
Также по теме
