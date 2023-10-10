Сотрудничество Украины и Польши в развитии устойчивой энергетики важно для европейской безопасности — эксперт Сегодня 20:20 — Энергетика

Сотрудничество Украины и Польши в развитии устойчивой энергетики важно для европейской безопасности — эксперт

Сотрудничество Украины и Польши в развитии устойчивой энергетики важно для европейской безопасности.

Заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков в онлайн-формате принял участие в 9-м Национальном экономическом саммите OSG 2023, который проходит в Люблине (Польша). Он ознакомил участников мероприятия с состоянием энергетической системы Украины и последствиям массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

«В этом контексте не могу не вспомнить войну, которая началась в Израиле. Террористы действуют везде одинаково: убивают гражданское население и уничтожают критическую инфраструктуру. Поэтому мы все должны быть внимательны. Если мир объединится и поможет Украине победить россию, то мы построим новую архитектуру энергетической безопасности в регионе», — подчеркнул Ярослав Демченков.

Замминистра отметил, что в Украине продолжается самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергетических объектах страны и восстанавливается инфраструктура. Соответствующие работы проводятся с использованием оборудования, предоставленного, в частности, и международными партнерами Украины.

Ярослав Демченков поблагодарил за соответствующую поддержку польскую сторону, отметив, что Украина стремится отстраивать энергосектор, руководствуясь принципами децентрализации, развития зеленой энергетики и инновационных технологий. Это определено в Энергетической стратегии Украины до 2050 года, презентованной министром энергетики Германом Галущенко.

«В этом направлении много возможностей для сотрудничества Украины и Польши. Будущее европейской энергетики существенно зависит от того, как успешно Украина и Польша имплементируют общий потенциал в энергетике. Только объединив усилия, мы можем стать устойчивыми и сильными», — резюмировал Ярослав Демченков.

Уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Тшецяковская в свою очередь отметила, что польская сторона отправила более 100 вагонов энергетического оборудования для украинского энергосектора, чтобы помочь восстановить поврежденную российскими атаками инфраструктуру. Она подчеркнула, что Польша прилагает максимум усилий для поддержания энергетической безопасности Европы и будет продолжать поддерживать Украину.

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