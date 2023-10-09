Подготовка к зиме: из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему уже добавлено 1,5 ГВт — Finance.ua
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Подготовка к зиме: из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему уже добавлено 1,5 ГВт

Энергетика
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Подготовка к зиме: из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему уже добавлено 1,5 ГВт
Подготовка к зиме: из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему уже добавлено 1,5 ГВт
В Украине продолжается самая масштабная за всю историю ремонтная кампания, во время которой возобновляются поврежденные российскими атаками объекты энергетики, а также ведется подготовка к следующему отопительному сезону.
В частности, из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему уже добавлено 1,5 ГВт. Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде.
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Достичь результата удалось, в частности, благодаря модернизации энергоблоков тепловой генерации и возобновлению работы гидроагрегатов на гидроэлектростанциях.
Продолжаются также ремонты на объектах атомной генерации, которая, как и в прошлом сезоне, будет играть ключевую роль в производстве электроэнергии: «Это базовая генерация, которая за прошедшую зиму помогла даже при массированных ракетных ударах пройти и стабилизировать производство электроэнергии», — напомнил министр.
Атомная генерация продолжает производить более 50% электроэнергии в стране даже после потери из системы Запорожской АЭС. На протяжении ОЗП 2023/2024 на полную мощность будут работать все 9 блоков АЭС, находящихся на подконтрольной Украине территории.
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Также продолжаются ремонты на объектах тепловой генерации, которая понесла очень весомые потери прошлой зимой из-за российских обстрелов. Согласно плану, в следующем ОЗП тепловая генерация будет готова выдавать в систему 4,5 ГВт мощности.
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«Гидрогенерация также являлась предметом системных атак врага в течение прошлого ОЗП. Мы движемся в планах ее восстановления и планируем выйти на более 2 ГВт мощности», — отметил министр.
В то же время Герман Галущенко подчеркнул, что враг не оставил планов атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, поэтому прохождение ОЗП может быть затруднено в первую очередь системными атаками на энергообъекты.
«Вызовы, которые нас ожидают в течение следующего отопительного сезона, огромны, и связаны они с атаками, которые россия будет дальше продолжать массированно и системно осуществлять по нашей энергосистеме», — сказал глава Минэнерго.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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