В ЕС посчитали, сколько нужно денег, чтобы стать энергетически самодостаточными — Finance.ua
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В ЕС посчитали, сколько нужно денег, чтобы стать энергетически самодостаточными

Энергетика
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В ЕС посчитали, сколько нужно денег, чтобы стать энергетически самодостаточными
В ЕС посчитали, сколько нужно денег, чтобы стать энергетически самодостаточными
Потсдамский институт подготовил исследование влияния на климат, в котором отмечается, что для того чтобы отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии (солнечную, ветровую и другие) до 2040 года, Европе нужны ежегодные инвестиции в размере 140 млрд евро до 2030 года и 100 млрд в год в следующие десять лет. Иными словами, чтобы создать самодостаточный энергетический сектор, Европе нужно 2 триллиона евро.
Об этом пишет Reuters.
«Эти цифры значительны, но важно помнить, что европейские страны, по оценкам, потратили дополнительно 792 миллиарда евро в прошлом году только на систему статус-кво, чтобы защитить потребителей от последствий энергетического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину», — говорится в исследовании.
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В исследовании говорится, что поставки возобновляемой энергии должны расти на 20% в год, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос на электроэнергию до 2030 года.
В прошлом месяце европейские законодатели окончательно утвердили юридически обязательные цели по расширению возобновляемой энергетики в этом десятилетии, что является центральной частью планов Европы по сдерживанию изменения климата и отказа от ископаемого топлива.
Закон повышает целевые показатели ЕС по возобновляемым источникам энергии, требуя, чтобы 42,5% энергии ЕС были возобновляемыми до 2030 года, заменив предыдущую цель в 32%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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