Большие запасы газа в Европе позволяют уверенно смотреть на зиму, — глава ЕЦБ Сегодня 20:40 — Энергетика

Увеличение запасов газа в Европе способствует ослаблению инфляционного давления в еврозоне и позволяет с большей уверенностью смотреть на зиму.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

«Кто еще год назад мог подумать, что нам удастся заполнить более 90% наших запасов газа до сентября 2023 года?» — сказала Лагард.

По ее словам, «это позволяет нам смотреть на предстоящую зиму если не спокойно, то, по крайней мере, со значительно большей уверенностью».

После резкого роста с середины 2021 года цены на газ с начала 2023 года упали, и в настоящее время рынок прогнозирует уровень около 50 евро/МВтч (около 550 долларов за тысячу кубометров) зимой 2023−2024 годов, что является снижением на 30% по сравнению с зимой 2022−2023 годов.

Кроме того, операторы GRTgaz и Terega заявили, что у Франции будут достаточные запасы газа на зиму даже в случае сильных холодов. Это еще одно свидетельство того, что вторая по величине экономика Европы сумела диверсифицировать свои источники из россии.

Но для обеспечения достаточных поставок потребуется значительный импорт сжиженного природного газа (СПГ) и последующий импорт из Испании, а также разумное управление хранилищами и относительно низкие уровни потребления по сравнению с прошлым годом, заявили операторы.

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