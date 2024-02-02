Состояние инфраструктуры платежного рынка — НБУ (инфографика) Сегодня 15:36 — Казна и Политика

Состояние инфраструктуры платежного рынка — НБУ (инфографика)

Платежи в Украине, несмотря на полномасштабную войну, производятся непрерывно и своевременно. Рост объемов операций возобновился с середины 2022 года, как и разнообразие платежных услуг. Это способствует удовлетворению потребностей клиентов в расчетах и ​​финансовой стойкости платежной инфраструктуры.

Об этом сообщает НБУ.

Об актуальных платежных рисках и состоянии инфраструктуры платежного рынка Нацбанк сообщает в декабрьском Отчете о финансовой стабильности.

Ключевые выводы раздела:

рынок платежей в Украине активно трансформируется в соответствии с новым Законом «О платежных услугах», отражающим основные положения Второй директивы ЕС о предоставлении платежных услуг (PSD2).

структура платежных операций поставщиков платежных услуг — небанков постоянно меняется в результате поиска наиболее эффективных бизнес-моделей. Компании используют конкурентные преимущества принадлежности к крупным бизнес-группам и глубоко погружены в потребности своих клиентов.

Самые распространенные услуги небанковских поставщиков платежных услуг:

зачисление на счета физических лиц

или переводы с выплатой средств наличными.

Операторы таких услуг по объему операций небольшие по сравнению с системно важными банками или международными платежными системами; из-за относительно небольших объемов операций и узкой специализации риски предоставителей платежных услуг — небанков для платежного рынка несистемные.

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Такие операторы работают преимущественно через украинские частные платежные системы, оборот которых внутри страны составляет около 67 млрд грн в месяц.

Для сравнения: среднемесячный объем расчетов через Систему электронных платежей НБУ в 2023 году составил примерно 17 трлн грн, а обороты операций по эмитированным в Украине платежным картам — 0,5 трлн грн.

Напомним, переводы украинцев из-за границы за последний год сократились на 1 млрд долларов. Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за 2023 год составил 11,568 млрд долларов, что на 7,8% меньше, чем годом ранее (12,543 млн долларов). В декабре переводы составляли 1,040 млрд долларов, что на 6,1% меньше, чем в декабре 2022 года (1,107 млрд долларов).

В начале 2023 года НБУ прогнозировал увеличение поступлений от трудовых мигрантов в Украину.

«Мы считаем, что в 2023 году украинцы будут активно трудоустраиваться и смогут отправлять часть средств в Украину. Учитывая этот фактор, на 2023 год закладываем рост переводов до 16 млрд долларов», — сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

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