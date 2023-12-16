Переводы от работников за время войны уменьшились на несколько миллиардов долларов — Finance.ua

Переводы от работников за время войны уменьшились на несколько миллиардов долларов Сегодня 08:12 — Казна и Политика

Переводы от работников за время войны уменьшились на несколько миллиардов долларов

Годовой объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов с началом полномасштабного вторжения рф уменьшился до 10−12 млрд долларов.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сказал член Совета НБУ Василий Фурман.

«До войны цифры были в пределах 12−15 млрд долларов ежегодно», — отметил Фурман.

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После начала полномасштабного вторжения рф, по его словам, годовой объем переводов несколько уменьшился — до 10−12 млрд долларов.

За 2021 год трудовые мигранты перевели в Украину рекордные 15 млрд долларов.

Напомним, заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан ранее сообщал, что за девять месяцев 2023 года физические лица в Украине из-за рубежа получили $4,5 млрд. 58% - это частные трансграничные кредитные переводы на текущие счета в банках. 42% - выплаченные через 14 международных систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами (лидеры: Western Union, MoneyGram, RIA и PrivatMoney).

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В Украине заработают мгновенные кредитные переводы. Так, уже с 2024 года платежные операции станут более быстрыми, ведь с 1 апреля 2024 года участники СЭП должны зачислять средства на счет получателя в течение 1 часа. А с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитные переводы — средства будут зачисляться на счет получателя за 10 секунд (цель — 2 секунды).

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Укрінформ По материалам:

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