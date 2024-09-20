Состав семьи ВПЛ: какие изменения произошли с 1 сентября — Finance.ua

Состав семьи ВПЛ: какие изменения произошли с 1 сентября Сегодня 08:25 — Личные финансы

Состав семьи ВПЛ: какие изменения произошли с 1 сентября

Одним из самых актуальных вопросов является то, кого же считать членом семьи внутренне перемещенного лица, а также как быть, если супруги не проживают вместе как семья, в том числе, если кто-то из них остался на ВОТ. Это очень важный момент, поскольку от него зависит возможность получения помощи на проживание ВПЛ впервые (если речь идет об «имущественных» критериях) и о возможности продления выплат отдельным категориям ВПЛ.

Изменения, внесенные в Порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ постановлением Кабмина от 30.08.2024 г. № 989, положительно повлияют на правоприменение. Детальнее о них рассказали специалисты Юридического справочника ВПЛ.

Что нового с 1 сентября?

В состав семьи уполномоченного лица не включаются лица, которые:

не проживают вместе с получателями и не связаны с ними общим бытом, что подтверждено документально,

платят алименты,



пропали без вести,



находятся в плену,



находятся за границей,



депортированы за пределы Украины,



находятся на временно оккупированных территориях, указанных в Перечне.



До сих пор этот пункт включал только лиц, которые не проживали вместе с получателем выплат и не были связаны с ним общим бытом при условии документального подтверждения, либо находились за границей/пропали без вести/были депортированы за пределы Украины.

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В то же время теперь в среднемесячный совокупный доход включаются доходы жены и мужа (отца и матери) независимо от места их фактического проживания на территории Украины, кроме лиц, которые:

платят алименты,

пропали без вести,



находятся в плену,



находятся за границей,



депортированы за пределы Украины,



находятся на временно оккупированных территориях, указанных в Перечне.



В состав семьи уполномоченного лица не включаются лица, призванные на военную службу во время мобилизации, на особый период в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также лица, принимающие непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии в составе ВСУ, остальных военных формирований, образованных в соответствии с законом.

Это, по словам экспертов, очень важное положительное изменение, которое снимает проблемный вопрос подтверждения дохода военнослужащего.

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