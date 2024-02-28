Sony сократит штат работников и закроет подразделение в Лондоне на фоне обесценивания акций — Finance.ua
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Sony сократит штат работников и закроет подразделение в Лондоне на фоне обесценивания акций

Фондовый рынок
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Sony сократит штат работников и закроет подразделение в Лондоне на фоне обесценивания акций
Sony сократит штат работников и закроет подразделение в Лондоне на фоне обесценивания акций
Sony Group уволит 900 человек из своего подразделения видеоигр по всему миру, или около 8% сотрудников, и закроет подразделение в Лондоне.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова исполнительного директора Sony Interactive Entertainment.
«После тщательного рассмотрения и многочисленных обсуждений с руководством в течение нескольких месяцев стало ясно, что необходимо внести изменения, чтобы продолжить рост бизнеса и развитие компании», — написал во вторник президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в записке для работников.
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Sony сообщила, что увольнения также коснутся производителей игр Insomniac (студия, создавшая «Человека-паука»), Naughty Dog (игру The Last of Us) и Guerrilla (игру Horizon) — трех самых успешных дочерних компаний.
Ранее в этом месяце акции Sony упали на фоне новостей о том, что компания сокращает прогнозы по выпуску консоли PlayStation 5.
В этом году более 6 тысяч работников индустрии видеоигр лишились работы, поскольку бюджеты резко выросли, а игровые компании столкнулись с замедлением расходов после пандемии и ростом процентных ставок.
По материалам:
Економічна Правда
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