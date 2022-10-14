Сокращение поставок нефти ОПЕК+ приведет к рецессии в мире — МЭА Сегодня 06:17 — Энергетика

Сокращение поставок нефти ОПЕК+ приведет к рецессии в мире — МЭА

Решение группы производителей нефти ОПЕК+ снизить добычу привело к росту цен и может побуждать мировую экономику к рецессии.

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство, пишет Reuters

«Ухудшение состояния экономики и рост цен, вызванные планом ОПЕК+ по сокращению поставок, замедляют мировой спрос на нефть», — заявило агентство, в которое входят США и другие ведущие страны-потребители.

Предупреждение агентства подчеркивает раскол с Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК.

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«Учитывая неослабевающее инфляционное давление и повышение процентных ставок, более высокие цены на нефть могут оказаться переломным моментом для мировой экономики, которая уже находится на грани рецессии», — говорит МЭА в своем ежемесячном отчете по нефти.

Фактические потери предложения, вероятно, составят около 1 млн баррелей в день, а не 2 млн баррелей, объявленных блоком ОПЕК+, объединяющим клуб производителей и таких союзников, как россия, заявило МЭА.

МЭА считают, что ограничения мощностей, препятствующих добыче в других членах ОПЕК, означают, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты обеспечат большую часть сокращений, тогда как новые санкции G7 и Европейского союза в отношении россии могут еще больше сократить мировые поставки.

В этом месяце ЕС одобрил план G7 по ограничению цен на экспортируемую из россии нефть — комплекс новых глобальных санкций, направленных на то, чтобы лишить москву доходов для ее вторжения в Украину.

В агентстве отмечают, что любое серьезное нарушение поставок российской нефти даже покупателям из стран, не входящих в ЕС и G7, может привести к росту цен во всем мире и нанести серьезный экономический ущерб гражданам стран, в отношении которых введены санкции и которые уже борются с высокой инфляцией и стоимостью жизни.

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