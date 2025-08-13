Пожар возле Запорожской АЭС и уровень радиации — оценка МАГАТЭ Сегодня 10:44 — Энергетика

Пожар возле Запорожской АЭС и уровень радиации — оценка МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что пожар вблизи градирен временно оккупированной Запорожской атомной электростанции не повлиял на уровень радиации.

Об этом заявила пресс-служба МАГАТЭ.

По данным аналитиков, в настоящее время также нет угрозы ядерной безопасности. Сотрудники МАГАТЭ наблюдали за пожаром возле градирен станции из административного здания.

Гендиректор агентства Гросси подтвердил, что во время инцидента не было зафиксировано повышение уровня радиации, отсутствует угроза ядерной безопасности и никто не пострадал.

Напомним, что 12 августа, в сети появились фото, на которых Запорожская АЭС окутана дымом — задымление произошло в районе грузового порта станции.

