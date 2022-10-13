США озвучили путину предельную цену на российскую нефть — Finance.ua

США озвучили путину предельную цену на российскую нефть Сегодня 11:38 — Энергетика

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США могут ограничить цену на российскую нефть до $60 за баррель.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Reuters

По ее словам, этого достаточно для сокращения доходов москвы от энергоносителей и обеспечения прибыльного производства.

Замминистра Уолли Адеем заявил на конференции в Нью-Йорке, что россия пытается заключать контракты по ценам, значительно ниже цены марки Brent, что является признаком того, что обсуждение ценового ограничения имеет определенный эффект.

ОПЕК+ и эмбарго на российскую нефть:

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.

В ОПЕК+ входят 10 стран — Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является россия, с 14% мировой нефтедобычи).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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