США озвучили путину предельную цену на российскую нефть — Finance.ua

США озвучили путину предельную цену на российскую нефть
На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США могут ограничить цену на российскую нефть до $60 за баррель.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Reuters.
По ее словам, этого достаточно для сокращения доходов москвы от энергоносителей и обеспечения прибыльного производства.
Замминистра Уолли Адеем заявил на конференции в Нью-Йорке, что россия пытается заключать контракты по ценам, значительно ниже цены марки Brent, что является признаком того, что обсуждение ценового ограничения имеет определенный эффект.
ОПЕК+ и эмбарго на российскую нефть:
Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.
В ОПЕК+ входят 10 стран — Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является россия, с 14% мировой нефтедобычи).
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью