На Запорожской АЭС растут проблемы с водоснабжением реакторов — МАГАТЭ
На Запорожской АЭС растут проблемы с водоснабжением реакторов — МАГАТЭ

Энергетика
В последние две недели сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой охлаждения реакторов оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которые находятся в состоянии холодного останова.
«Команда отметила растущие трудности с обеспечением надежной поставки охлаждающей воды для шести реакторов и их систем безопасности в состоянии холодного останова, особенно при нынешних жарких погодных условиях, когда скорость испарения высока», — заявил Рафаэль Гросси.
По его словам, шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова с весны 2024 года, но им по-прежнему нужна охлаждающая вода для систем безопасности, активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработанного топлива.
Также Рафаэль Гросси добавил, что сотрудники агентства фиксировали задымление и обнаружили обгоревшие деревья неподалеку от градирен ЗАЭС. А команды МАГАТЭ, контролирующие ядерную безопасность и защищенность на действующих АЭС Украины — Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской, а также на площадке ЧАЭС, сообщали, что слышали сигналы о воздушной тревоге почти каждый день на прошлой неделе. На ХАЭС команде даже пришлось спуститься в укрытие.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук, в свою очередь, отметила безответственность действий российских оккупантов, которые продолжают создавать прямые угрозы для ядерной безопасности. Она отметила, что любые провокации в районе станции могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям.
По ее словам, сам факт подобных инцидентов является доказательством безответственной политики агрессора.
«Россияне еще раз доказывают, что их действия создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента. Необходимо продолжать давление на россию. Позиция Украины остается неизменной: единственным путем восстановления ядерной безопасности и стабильности в регионе является полная демилитаризация Запорожской АЭС и ее возвращение под полный контроль Украины», — заявила Светлана Гринчук.
По материалам:
Finance.ua
