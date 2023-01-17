Сокращение бонусов: глава Credit Suisse предупредил о последствиях «ужасного 2022 года» — Finance.ua

Сокращение бонусов: глава Credit Suisse предупредил о последствиях «ужасного 2022 года» Сегодня 13:49 — Фондовый рынок

Сокращение бонусов: глава Credit Suisse предупредил о последствиях «ужасного 2022 года»

Председатель правления Credit Suisse Group AG Аксель Леманн предупредил, что сотрудники должны подготовиться к сокращению зарплатных бонусов, поскольку швейцарский кредитор начинает болезненную и дорогостоящую реабилитацию после ужасного года, заставившего его привлечь акционеров для получения новых средств.

«Это был ужасный год для Credit Suisse. Поэтому я думаю, что у людей будут реалистичные ожидания, что это (бонусы к зарплате — Ред.) не будет выглядеть здорово», — сказал Леманн в интервью Bloomberg TV на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее в этом месяце Bloomberg сообщал, что Credit Suisse рассматривает возможность сокращения бонусного пула в год примерно в два раза, так как банк, вероятно, сообщит о еще одном квартальном убытке на фоне миллиардных оттоков клиентов. В интервью Леманн сказал, что отток стал уменьшаться, и он оптимистично смотрит на остальную часть 2022 года после того, как банк успешно привлек 4 миллиарда франков от акционеров для финансирования своего плана восстановления.

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«Сейчас потоки клиентских денег понемногу возвращаются. Так что это очень позитивно видеть, и я достаточно оптимистично настроен на остальную часть года. Пока еще рано что-либо говорить, все будет зависеть от развития мировой экономики», — сказал он.

Credit Suisse находится на ранних этапах дорогостоящей реструктуризации, предусматривающей сокращение 9000 рабочих мест и выделение значительной части инвестиционного банка под возрожденным брендом First Boston. Сокращение бонусов усложняет попытки остановить отток талантов, хотя ранее Credit Suisse демонстрировала готовность проводить дополнительные выплаты вне регулярных бонусов, чтобы удержать самый лучший персонал.

«Вы должны выплачивать компенсацию справедливо, но вы тоже должны смотреть на это с точки зрения акционеров. Когда вы понесли огромные убытки, понятно, что бюджет сокращается и на премии», — сказал Леманн.

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