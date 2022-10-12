В 2024 году Credit Suisse может столкнуться с дефицитом капитала в 8 миллиардов долларов — Finance.ua

В 2024 году Credit Suisse может столкнуться с дефицитом капитала в 8 миллиардов долларов Сегодня 17:36 — Фондовый рынок

В 2024 году Credit Suisse может столкнуться с дефицитом капитала в 8 миллиардов долларов

По оценкам аналитиков Goldman Sachs Group Inc. Credit Suisse Group AG столкнется с дефицитом капитала в размере 8 миллиардов швейцарских франков (8 миллиардов долларов) в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики во главе с Крисом Халламом оценивают нехватку денег как минимум в 4 млрд швейцарских франков и говорят, что привлечение капитала было бы «благоразумным», учитывая необходимость реструктуризации инвестиционно-банковских операций в период «минимального» накопления капитала.

«Credit Suisse продолжает сталкиваться с циклическими и структурными проблемами», — пишут аналитики в заметке, сохраняя рекомендацию продавать акции.

Спекуляции о состоянии швейцарского кредитора — уровне капитала и ликвидности — сказались на стоимости акций в этом году. Некоторые аналитики призвали увеличить капитал банка.

Bloomberg пишет, что компания рассматривает возможность радикальных сокращений своего нестабильного инвестиционного банка, поскольку главный исполнительный директор Ульрих Кернер стремится покончить с годами скандалов и потерь. Однако ключевой вопрос, как за это заплатить, остался без ответа.

Главный исполнительный директор Ульрих Кернер намерен 27 октября подробно рассказать о втором за год пересмотре стратегии банка. Это рассматривается как важная возможность восстановить доверие к кредитору после более чем года потерь и ошибок руководства.

Bloomberg News сообщило в пятницу, что претенденты выстраиваются в очередь для подразделения секьюритизированных продуктов банка, ключевого столба в сокращении его инвестиционно-банковских операций. Далеко продвинувшийся процесс продажи заинтересовал Pimco, Sixth Street и группу инвесторов, включая Centerbridge Partners.

Банк также рассматривает возможность привлечения внешнего инвестора, чтобы получить долю и влить деньги в разделение своих консультационных и инвестиционных банков, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

Credit Suisse также заявила, что работает над возможной продажей активов и бизнеса в рамках плана, запланированного на 27 октября вместе с прибылью. По словам сведущих людей, другие потенциальные продажи включают в себя продажу латиноамериканских счетов по управлению капиталом, за исключением Бразилии. На латиноамериканский регион приходится около 100 миллиардов долларов клиентских активов и займов. Это включает в себя ее бизнес в Бразилии, где компания также ведет значительную инвестиционную банковскую деятельность.

Банк также рассматривает возможность продажи своего 200-летнего известного отеля Savoy, расположенного в финансовом районе Цюриха. Здание может обойтись в 400 миллионов швейцарских франков (401 миллион долларов).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.