Сохраняются ли за границей выплаты для людей с инвалидностью — ответ Минсоцполитики Сегодня 19:46 — Личные финансы

Сохраняются ли за границей выплаты для людей с инвалидностью — ответ Минсоцполитики

Все выплаты по инвалидности сохраняются и для лиц, которые находятся за пределами Украины.

Об этом сказала министр социальной политики Оксана Жолнович на «Форуме инклюзивности. Восстановление».

«Мы сохраняем все выплаты по инвалидности, которые осуществлялись в Украине и за рубежом. Договоримся об обмене информацией с Польшей, Литвой, Чехией и другими странами, чтобы помочь верифицировать документы людям с инвалидностью. Чтобы доказать, что это действительно человек с инвалидностью, чтобы также обеспечить и продолжить выплаты за рубежом от правительств, где они сейчас находятся. Потому что очень часто людям очень трудно подтвердить эти документы», — рассказала Жолнович.

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Она отметила, что существуют большие сложности с перемещением и размещением людей с инвалидностью за границей. По ее словам, людей с семьями готовы были принимать, но перемещение людей из спецучреждений было очень затруднено, потому что не хватает таких мест, чтобы обеспечивать круглосуточный уход.

«Сегодня мы взаимодействуем с рядом международных организаций по отдельному ремонту жилья для людей маломобильных групп и обеспечению их ухода. В том числе, чтобы понимать, что мы не просто поселим туда человека, а чтобы там был кто-то, кто готов ему помочь, на несколько часов или круглосуточно, в зависимости от его потребностей. И второе, что важно, мы создаем два своих заведения, будем их переформатировать для тех людей, которые не могут себя самостоятельно обслуживать», — сказала Жолнович.

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Укрінформ По материалам:

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