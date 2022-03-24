Сохраняется ли за работниками, ушедшими в терроборону, место работы и средний заработок — Finance.ua

Сохраняется ли за работниками, ушедшими в терроборону, место работы и средний заработок

Сегодня 08:07 — Личные финансы

Сохраняется ли за работниками, ушедшими в терроборону, место работы и средний заработок и каковы гарантии для граждан Украины — добровольцев самообороны.

Об этом рассказали в Управлении Гоструда в Полтавской области.

Если официального вызова из военкомата не было. Распространяются ли гарантии по сохранению среднего заработка?

Согласно статье 9 Закона Украины «Об основах национального сопротивления» комплектование органов военного управления, воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины проводится в особый период военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом.

В состав добровольческих формирований территориальных громад входят граждане Украины, которые отвечают требованиям, установленным Положением о добровольческих формировании территориальных громад прошли медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписали контракт добровольца территориальной обороны.

На граждан Украины, отнесенных в состав добровольческих формирований территориальных громад, при участии в подготовке и выполнении задач территориальной обороны распространяется действие уставов Вооруженных Сил Украины.

Статьей 119 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок:

на предприятии, в учреждении, организации,

фермерском хозяйстве,

сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и для физических лиц — предпринимателей, у которых они работали на время призыва.

Таким образом, за работниками, заключившими контракт добровольца территориальной обороны, сохраняется место работы, должность и средний заработок. Основанием является подписанный договор.

Справка Finance.ua:

Запрет на увольнение работников с работы по собственному желанию отсутствует. Об этом говорится в сообщении Гоструда. По словам специалистов, если работник покинул рабочее место, уехал с места жительства в связи с боевыми действиями — отсутствуют основания для увольнения работника с работы за прогул, но и сохранять за таким работником средний заработок нет оснований.

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