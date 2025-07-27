Афидевит: что это и зачем он нужен — Finance.ua

Афидевит: что это и зачем он нужен Сегодня 16:15 — Личные финансы

Афидевит: что это и зачем он нужен

Афидевит — письменное торжественное заявление, в котором подтверждаются или опровергаются определенные факты, имеющие юридическое значение. Обычно используют за границей, когда обычный документ нельзя легализовать или апостилировать.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В частности, речь идет о:

справках из Государственного реестра прав на недвижимость;

документах без подписей и печатей — например, распечатанные электронные справки;

подтверждении места жительства, содержания ребенка, родственных связей, источников финансирования, опыта работы, отсутствия брака и т. д.

Такие заявления заверяют как государственные, так и частные нотариусы. Они подтверждают, что подпись сделана определенным лицом, но не заверяют достоверность изложенных в ней фактов.

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В некоторых случаях к афидевиту нужно подшивать документы в подтверждение изложенных в нем фактов — письма, фотографии, квитанции, справки, выписки и т. п.

В заверительной надписи нотариус обязательно указывает наличие приложений.

Сколько стоит заверение подписи на афидевите

Если вы обратились к частному нотариусу, размер платы определяется по договоренности сторон.

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В государственной нотариальной конторе уплачиваются государственные пошлины, а также оплата за дополнительные услуги.

Специалисты Минюста отмечают, поскольку афидевит — официальный документ, составленный на территории Украины, его нужно легализовать для использования на территории других государств.

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