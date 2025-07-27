Афидевит: что это и зачем он нужен — Finance.ua

Афидевит: что это и зачем он нужен
Афидевит — письменное торжественное заявление, в котором подтверждаются или опровергаются определенные факты, имеющие юридическое значение. Обычно используют за границей, когда обычный документ нельзя легализовать или апостилировать.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
В частности, речь идет о:
- справках из Государственного реестра прав на недвижимость;
- документах без подписей и печатей — например, распечатанные электронные справки;
- подтверждении места жительства, содержания ребенка, родственных связей, источников финансирования, опыта работы, отсутствия брака
и т. д.
Такие заявления заверяют как государственные, так и частные нотариусы. Они подтверждают, что подпись сделана определенным лицом, но не заверяют достоверность изложенных в ней фактов.
В некоторых случаях к афидевиту нужно подшивать документы в подтверждение изложенных в нем фактов — письма, фотографии, квитанции, справки, выписки
и т. п.
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В заверительной надписи нотариус обязательно указывает наличие приложений.
Сколько стоит заверение подписи на афидевите
Если вы обратились к частному нотариусу, размер платы определяется по договоренности сторон.
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В государственной нотариальной конторе уплачиваются государственные пошлины, а также оплата за дополнительные услуги.
Специалисты Минюста отмечают, поскольку афидевит — официальный документ, составленный на территории Украины, его нужно легализовать для использования на территории других государств.
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