Афидевит: что это и зачем он нужен — Finance.ua

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Афидевит: что это и зачем он нужен

Личные финансы
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Афидевит: что это и зачем он нужен
Афидевит: что это и зачем он нужен
Афидевит — письменное торжественное заявление, в котором подтверждаются или опровергаются определенные факты, имеющие юридическое значение. Обычно используют за границей, когда обычный документ нельзя легализовать или апостилировать.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
В частности, речь идет о:
  • справках из Государственного реестра прав на недвижимость;
  • документах без подписей и печатей — например, распечатанные электронные справки;
  • подтверждении места жительства, содержания ребенка, родственных связей, источников финансирования, опыта работы, отсутствия брака и т. д.
Такие заявления заверяют как государственные, так и частные нотариусы. Они подтверждают, что подпись сделана определенным лицом, но не заверяют достоверность изложенных в ней фактов.
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В некоторых случаях к афидевиту нужно подшивать документы в подтверждение изложенных в нем фактов — письма, фотографии, квитанции, справки, выписки и т. п.

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В заверительной надписи нотариус обязательно указывает наличие приложений.

Сколько стоит заверение подписи на афидевите

Если вы обратились к частному нотариусу, размер платы определяется по договоренности сторон.
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В государственной нотариальной конторе уплачиваются государственные пошлины, а также оплата за дополнительные услуги.
Специалисты Минюста отмечают, поскольку афидевит — официальный документ, составленный на территории Украины, его нужно легализовать для использования на территории других государств.
По материалам:
Finance.ua
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