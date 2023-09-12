Соглашение продлено: Qualcomm еще три года будет поставлять 5G-чипы для Apple — Finance.ua

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Соглашение продлено: Qualcomm еще три года будет поставлять 5G-чипы для Apple

Фондовый рынок
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Соглашение продлено: Qualcomm еще три года будет поставлять 5G-чипы для Apple
Соглашение продлено: Qualcomm еще три года будет поставлять 5G-чипы для Apple
Компания Apple продлевает соглашение о приобретении модемных полупроводников от Qualcomm еще на три года — до 2026-го включительно.
Об этом пишет Bloomberg.
Линейка iPhone 15 должна была стать одной из последних, где будет использован 5G-чип от Qualcomm. Однако продление соглашения с фирмой свидетельствует о том, что амбициозные усилия Apple по разработке собственных полупроводников длятся дольше, чем ожидалось.
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Новая договоренность будет охватывать запуск смартфонов в 2024, 2025 и 2026 годах. Таким образом, Qualcomm сохранит выгодную позицию в цепочке поставок Apple. Производитель iPhone является самым крупным клиентом Qualcomm: последняя получает почти четверть дохода благодаря Apple.
Модемный полупроводник — критически важный компонент смартфонов, позволяющий устройствам подключаться к Интернету и совершать звонки.
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Apple запустила проект по созданию собственного 5G-чипа в 2018 году. Фирме нужен такой модем, который безошибочно подключался бы к разным сотовым сетям во всем мире, предлагая такую ​​же или лучшую производительность, как полупроводник Qualcomm. Однако Apple столкнулась с проблемами, связанными с временем работы батареи, а также с бюрократическими трудностями, такими как сертификация чипа в органах власти.
Некоторые аналитики ожидали, что компонент будет готов для iPhone, которые выйдут в 2023 году, но Qualcomm опровергала эти предположения. А Bloomberg писал, что Apple собирается выпустить модем в конце 2024 года или в начале 2025 года. Однако теперь агентство указывает, что у проекта есть больше времени.

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