Apple тестирует 3D-печать для производства корпусов своих устройств — Finance.ua
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Apple тестирует 3D-печать для производства корпусов своих устройств

Технологии&Авто
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Apple тестирует 3D-печать для производства корпусов своих устройств
Apple тестирует 3D-печать для производства корпусов своих устройств
Apple использует современные системы трехмерной печати с металлами для создания корпусных деталей для некоторых из своих будущих моделей умных часов Apple Watch, сообщает Bloomberg.
Эта технология позволяет сократить время на изготовление детали и уменьшить расход материала по сравнению с традиционным методом обработки металла.
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В течение последних нескольких месяцев Apple пыталась изготовить с помощью новой технологии стальные корпуса часов Watch Series 9, которые должны дебютировать в середине сентября.
Пока нет уверенности в том, что товарные экземпляры этих часов будут снабжаться корпусами, изготовленными новым методом.
Отладив новый метод на мелкосерийных изделиях, Apple сможет масштабировать его на более массовые в производстве продукты, в том числе и смартфоны.
По материалам:
speka.media
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