Apple тестирует 3D-печать для производства корпусов своих устройств — Finance.ua

Apple тестирует 3D-печать для производства корпусов своих устройств Сегодня 04:27 — Технологии&Авто

Apple тестирует 3D-печать для производства корпусов своих устройств

Apple использует современные системы трехмерной печати с металлами для создания корпусных деталей для некоторых из своих будущих моделей умных часов Apple Watch, сообщает Bloomberg.

Эта технология позволяет сократить время на изготовление детали и уменьшить расход материала по сравнению с традиционным методом обработки металла.

Читайте также Apple предупредила пользователей об опасностях, которые имеет гаджет

В течение последних нескольких месяцев Apple пыталась изготовить с помощью новой технологии стальные корпуса часов Watch Series 9, которые должны дебютировать в середине сентября.

Пока нет уверенности в том, что товарные экземпляры этих часов будут снабжаться корпусами, изготовленными новым методом.

Отладив новый метод на мелкосерийных изделиях, Apple сможет масштабировать его на более массовые в производстве продукты, в том числе и смартфоны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.