Apple предупредила пользователей об опасностях, которые имеет гаджет — Finance.ua

Apple предупредила пользователей об опасностях, которые имеет гаджет 25.08.2023, 02:22 — Технологии&Авто

Apple предупредила пользователей об опасностях, которые имеет гаджет

Apple выпустила предупреждение для пользователей яблочных гаджетов. Производитель предупреждает, что спать с разряженным устройством небезопасно. И добавляет еще несколько рекомендаций, несоблюдение которых может привести к пожару, поражению электрическим током, травме или повреждению iPhone или другого имущества.

Обращайтесь с iPhone осторожно. Он изготовлен из металла, стекла и пластика и имеет внутри чувствительные электронные компоненты. iPhone или его аккумулятор можно повредить, если его уронить, обжечь, проколоть или раздавить, а также если он контактирует с жидкостью. Если вы подозреваете, что iPhone или аккумулятор повреждены, прекратите использование iPhone, поскольку это может привести к перегреву или травме. Не используйте iPhone с треснувшим стеклом, так как это может привести к травме. Если вы боитесь поцарапать поверхность iPhone, используйте чехол или обложку. iPhone должен обслуживаться только квалифицированным специалистом. Разборка iPhone может повредить его, привести к потере защиты от брызг и воды (поддерживаемые модели) или привести к травме. Если iPhone поврежден или работает неисправно, обратитесь в Apple или в авторизованный сервисный центр Apple. Ремонт, выполненный неквалифицированными лицами или с использованием неоригинальных деталей Apple, может повлиять на безопасность и функциональность устройства. Также во избежание повреждения аккумулятора, которое может привести к перегреву, пожару или травме, ремонт аккумулятора iPhone должен выполнять только квалифицированный специалист. Аккумуляторы следует перерабатывать или утилизировать отдельно от бытовых отходов в соответствии с местными экологическими законами и правилами. Датчик приближения в iPhone 7 и более новых версиях, система камер TrueDepth и сканер LiDAR содержат один или несколько лазеров. Эти лазерные системы могут быть отключены из соображений безопасности при повреждении или неисправности устройства. Если на iPhone появилось уведомление об отключении лазерной системы, обратитесь в Apple или к авторизованному поставщику услуг Apple для обслуживания. Неправильный ремонт, модификация или использование неоригинальных компонентов Apple в лазерных системах может привести к неправильному функционированию механизмов безопасности, что может привести к опасному облучению и травмированию глаз или кожи. Использование iPhone при определенных обстоятельствах может отвлекать вас и привести к опасной ситуации (например, не используйте наушники во время езды на велосипеде и не набирайте текстовые сообщения за рулем автомобиля). Соблюдайте правила, запрещающие или ограничивающие использование мобильных устройств или наушников. Карты зависят от передачи данных. Эти службы передачи данных могут изменяться и могут быть недоступны в некоторых странах или регионах, в результате чего карты и информация о местоположении могут быть недоступны, неточные или неполные. Сравните информацию, предоставленную на Картах, с окружающей средой. Во время навигации руководствуйтесь здравым смыслом. Всегда обращайте внимание на текущие дорожные условия и установленные знаки, чтобы разрешить любые противоречия. Для использования некоторых функций Карт требуются Службы определения местоположения. Чтобы зарядить iPhone, выполните одно из следующих действий.



— Зарядите аккумулятор iPhone с помощью зарядного кабеля (входит в комплект) и адаптера питания Apple USB (продается отдельно).



— Положите iPhone лицевой стороной вверх на зарядное устройство MagSafe Charger или MagSafe Duo Charger (подключенный к адаптеру питания Apple 20 Вт USB-C или другому совместимому адаптеру питания) или на зарядное устройство, сертифицированное по стандарту Qi. Зарядное устройство MagSafe Charger, MagSafe Duo Charger, адаптеры питания и Qi-сертифицированные зарядные устройства продаются отдельно.



— Подключите iPhone к компьютеру с помощью кабеля.



— Вы также можете заряжать iPhone с помощью кабелей Made for iPhone или других кабелей и адаптеров питания сторонних производителей, соответствующих стандарту USB 2.0 или более поздней версии, а также действующим национальным нормам и международным и региональным стандартам безопасности. Другие адаптеры могут не соответствовать действующим стандартам безопасности, и зарядка с помощью таких адаптеров может представлять риск смерти или травмирования. Использование поврежденных кабелей или зарядных устройств, а также зарядка во влажной среде может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травме или повреждению iPhone или другого имущества. Во время зарядки iPhone с помощью зарядного кабеля или беспроводного зарядного устройства убедитесь, что USB-разъем полностью вставлен в совместимый адаптер питания, прежде чем включать адаптер в розетку. Важно хранить iPhone, зарядный кабель, адаптер питания и любое беспроводное зарядное устройство в хорошо проветриваемом помещении во время использования или зарядки. При использовании беспроводного зарядного устройства снимайте металлические чехлы и не кладите на зарядное устройство посторонние предметы (например, ключи, монеты, батарейки или ювелирные украшения), поскольку они могут нагреваться или препятствовать зарядке. Избегайте длительного контакта кожи с зарядным кабелем и разъемом, когда зарядный кабель подключен к источнику питания, так как это может привести к дискомфорту или травме. Не следует спать или сидеть на зарядном кабеле или разъеме. Прослушивание звука на высокой громкости может повредить ваш слух. Фоновый шум, а также длительное прослушивание на высоких уровнях громкости может привести к тому, что звуки будут казаться тише, чем они есть. Включите воспроизведение аудио и проверьте громкость перед вставкой в ​​ухо. Информацию о том, как установить максимальное ограничение громкости, см. в разделе в разделе Использование функций звука в наушниках на iPhone. Для получения дополнительной информации о потере слуха посетите веб-сайт «Звук и слух». Во избежание возможного повреждения слуха не слушайте на высоких уровнях громкости в течение длительного времени. iPhone использует радиосигналы для подключения к беспроводным сетям. Для получения информации о радиочастотном излучении (РЧ), возникающей в результате действия радиосигналов, и мерах, предпринятых для минимизации воздействия, перейдите к «Настройки» > «Общие» > «Нормативно-правовые акты» > «Влияние радиочастот». Соблюдайте символы и уведомления, запрещающие или ограничивающие использование электронных устройств. iPhone могут отрицательно влиять на работу другого электронного оборудования, что приводит к его неисправности. Если использование запрещено, например, при путешествии в самолете или по требованию органов власти, выключите iPhone или воспользуйтесь режимом полета или «Настройки» > Wi-Fi и «Настройки» > Bluetooth для отключения беспроводных передатчиков iPhone. iPhone и аксессуары MagSafe содержат магниты, а также компоненты и/или радиоприемники, излучающие электромагнитные поля. Эти магниты и электромагнитные поля могут создавать помехи в работе медицинских устройств. Проконсультируйтесь с врачом и производителем медицинского устройства, чтобы получить информацию о конкретном медицинском устройстве и о том, нужно ли соблюдать безопасное расстояние между вашим медицинским устройством и iPhone и аксессуарами MagSafe. Производители часто предоставляют рекомендации по безопасному использованию устройств рядом с беспроводными или магнитными устройствами, чтобы предотвратить возможные помехи. Если вы подозреваете, что аксессуары iPhone и MagSafe создают помехи для вашего медицинского устройства, прекратите использовать эти продукты. Если у вас есть заболевания или вы чувствуете симптомы, на которые, по вашему мнению, может повлиять iPhone или мигающий свет (например, судороги, потеря сознания, перенапряжение глаз или головная боль), проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать iPhone. Зарядка или использование iPhone в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой, например в местах, где воздух содержит высокое содержание легковоспламеняющихся химических веществ, паров или частиц (например, зерна, пыли или металлических порошков), может быть опасным. Пребывание iPhone в среде с высокой концентрацией промышленных химикатов, в частности вблизи испарения сжиженных газов, таких как гелий, может привести к повреждению или ухудшению функциональности iPhone. При выполнении повторяющихся действий, таких как набор текста, проведение пальцем или игры на iPhone, вы можете ощущать дискомфорт в кистях, руках, запястьях, плечах, шее или других частях тела. Если вы чувствуете дискомфорт, прекратите использование iPhone и обратитесь к врачу.

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