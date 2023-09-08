Apple потеряла 200 миллиардов долларов капитализации на фоне возможного запрета iPhone в госсекторе Китая — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple потеряла 200 миллиардов долларов капитализации на фоне возможного запрета iPhone в госсекторе Китая

Фондовый рынок
35
Apple потеряла 200 миллиардов долларов капитализации на фоне возможного запрета iPhone в госсекторе Китая
Apple потеряла 200 миллиардов долларов капитализации на фоне возможного запрета iPhone в госсекторе Китая
Акции корпорации Apple упали почти на 3% в четверг, снизив рыночную стоимость компании почти на 200 миллиардов долларов всего за два дня, поскольку Китай планирует распространить запрет на использование iPhone для государственных учреждений и государственных компаний.
Об этом сообщает Bloomberg.
Акции Apple упали на 6,4% во время худшего двухдневного падения за месяц. Apple является крупнейшим компонентом основных индексов акций США, что способствует более широкой распродаже, частично вызванной рядом проблем в Китае.
Читайте также
Вторая по величине экономика мира падает на фоне продолжающегося кризиса на рынке недвижимости, что угрожает спросу на все, от товаров до потребительской электроники. Производитель iPhone считает Китай своим крупнейшим внешним рынком и глобальной производственной базой.
К проблемам Apple прибавился рост доходности казначейства США, поскольку облигации распродают из-за опасений, что Федрезерву придется усилить борьбу с инфляцией, поскольку экономика США остается устойчивой.
Агентство также отмечает, что если Пекин пойдет на запрет на использование Apple госслужащими, беспрецедентная блокада также может повлиять на несколько других американских технологических компаний, которые полагаются на продажи и производство в Китае.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.