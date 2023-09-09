Apple готовит линейку более дешевых ноутбуков — Finance.ua

Apple готовит линейку более дешевых ноутбуков Сегодня 03:53 — Фондовый рынок

Apple готовит линейку более дешевых ноутбуков

Компания Apple занимается разработкой новой линейки ноутбуков, которая будет отличаться от актуальных MacBook Air и Pro. У них будет фирменный дизайн и металлический корпус. Инсайдеры говорят, что новый MacBook будет конкурировать с Chromebook и другими ноутбуками для обучения. Их представят в следующем году.

Сейчас у Apple есть только ноутбуки премиум-сегмента. Однако имеющиеся MacBook мощные и очень дорогие, из-за чего доступны ограниченному кругу покупателей. А iPad, даже если до него докупить клавиатуру, не может заменить полноценный компьютер из-за некоторых особенностей ПО.

Бюджетный MacBook будет иметь корпус из более дешевых материалов, чтобы установить на них поменьше цену. Инсайдеры считают, что из-за высокой цены Apple может потерять некоторых клиентов. Поэтому наличие бюджетного ПК имеет определенный смысл.

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