Соглашение между США и Ираном предусматривает создание миллиардного фонда инвестиций для Тегерана Сегодня 19:44 — Мир

Рамочное соглашение, которое США и Иран должны окончательно согласовать после подписания меморандума о взаимопонимании, предусматривает создание фонда инвестиций в иранскую экономику в 300 миллиардов долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, пишет «Европейская правда».

Фонд инвестиций призван предоставить обеим сторонам экономический стимул для заключения окончательного соглашения, охватывающего, среди прочего, ядерную программу Ирана.

Новый фонд является частным инвестиционным механизмом, а не программой восстановления или репараций, и не будет предусматривать использование государственных средств или грантов, отметил источник. Интерес к инвестициям в Иран выразили компании из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки.

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По данным Reuters, более половины указанной суммы уже были привлечены. Обещанные инвестиции охватывают такие отрасли как энергетика, логистика и транспорт.

Иранский источник сообщил, что изначально Тегеран требовал от США 400 миллиардов долларов в качестве компенсации за военный ущерб, но Вашингтон заявил, что не будет выделять средства. Тогда появилась идея создания фонда, который должен получить название «Фонд реконструкции и развития».

Этот механизм предусматривает, что страны региона будут предоставлять помощь путем выделения займов, открытия кредитных линий или прямого финансирования восстановления объектов, поврежденных во время войны. Речь идет о таких объектах, как металлургический комплекс «Мобараке», нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты и другая инфраструктура, пострадавшая в результате конфликта.

Иран, одна из крупнейших экономик Ближнего Востока, за последние четыре десятилетия практически не привлекал значительных прямых иностранных инвестиций, поскольку был отрезан от мировых рынков капитала в результате санкций со стороны США и других стран.

Економічна Правда По материалам:

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