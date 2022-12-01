Соблюдение графиков отключения электроэнергии будут проверять — Finance.ua

Соблюдение графиков отключения электроэнергии будут проверять Вчера 15:32 — Личные финансы

В Украине будут проводить проверки соблюдения графиков отключения электроэнергии, в частности, их сроки и продолжительность. Решение об усилении контроля за составлением и выполнением графиков почасовых отключений приняло Министерство энергетики.

В соответствии с приказом Минэнерго, внеплановые проверки на объектах энергетики Госэнергонадзор будет осуществлять во время всего периода военного положения.

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«Графики отключения электроэнергии должны быть составлены и применяться в соответствии с требованиями действующего законодательства и максимально, насколько это возможно, учитывать потребности потребителей. Операторы систем распределения должны четко соблюдать эти графики при отсутствии аварийных и экстренных ситуаций», — подчеркнул глава Минэнерго Герман Галущенко.

В целях контроля графиков уполномоченные представители Госэнергонадзора в утренние и вечерние пиковые часы будут дежурить на диспетчерских пунктах операторов системы передач (ОСП) и операторов системы распределения (ОСР) электроэнергии.

Кроме соблюдения графиков отключений, будут проверять также техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

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