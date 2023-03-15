Со следующей недели в ряде регионов можно завершать отопительный сезон — Герус — Finance.ua
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Со следующей недели в ряде регионов можно завершать отопительный сезон — Герус

Личные финансы
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Со следующей недели в ряде регионов можно завершать отопительный сезон — Герус
Со следующей недели в ряде регионов можно завершать отопительный сезон — Герус
С начала следующей недели в ряде регионов можно завершать отопительный сезон из-за потепления.
Об этом заявил глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус.
«В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ», — написал нардеп.
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Герус отметил, что в результате потепления в Украине существенно снижается потребление электроэнергии, увеличиваются дневные профициты, поскольку растет генерация солнечных электростанций.
«В то же время из-за повреждений сетей ограничения подачи электроэнергии в последние дни были в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе. Это еще раз подчеркивает актуальность идеи распределенной генерации: электростанции должны быть максимально приближены к зонам потребления. В случае городов это крыши домов, которые могут использоваться для СЭС», — добавил он.
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В Нафтогазе считают, что, несмотря на то, что сейчас Украина обеспечена достаточным количеством природного газа, отопительный сезон хотелось бы закончить как можно раньше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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