Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощности и уже готовится к следующему ОС — Finance.ua

Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощности и уже готовится к следующему ОС Сегодня 14:23 — Энергетика

россия задействовала беспрецедентные силы в надежде оставить украинцев в течение зимы 2022-2023 гг. без света, водо- и теплоснабжения и с разрушенной энергетикой. Планы врага потерпели крах, и в завершение отопительного сезона Украина выходит с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля, а главное — опытом и поддержкой мощной международной коалиции.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Из-за таких беспрецедентных в современной истории террористических атак в энергосистеме Украины возник дефицит генерирующей и трансформаторной мощности. В наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 13,5 млн точек учета — это более 80% абонентов», — сообщил министр.

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Однако, несмотря на эти разрушения, украинские энергетики смогли сохранить энергосистему целостной, обеспечить основные потребности объектов критической инфраструктуры и очередность электроснабжения для всех других категорий потребителей: Коллапса, на который так надеялся враг, не случилось, — заявил Герман Галущенко.

Министр подчеркнул, что уже 21-й день подряд в энергосистеме обеспечивается баланс спроса и предложения без ограничений потребителей. Это было достигнуто за счет досрочного завершения ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятных метеорологических условий, роста производства электроэнергии на ГЭС и увеличения генерации на солнечных электростанциях.

«Мы выходим из сложной зимы полностью обеспеченными топливом — по состоянию на 03.02.2023 запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. т. Это на 375 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 млрд м3 (близко к прошлогодним объемам)», — отметил Герман Галущенко.

Уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. В частности, проводятся ремонты поврежденных генерирующих мощностей, которые имеет смысл восстанавливать. Проводится восстановление системы передачи данных и систем распределения, реализуются проекты по строительству малой газовой генерации, рассредоточенной по населенным пунктам и отдельным потребителям.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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