Украина планирует к следующему отопительному сезону достичь децентрализации в энергетической сфере — Finance.ua

Украина планирует к следующему отопительному сезону достичь децентрализации в энергетической сфере
Украина выиграла битву с россией на энергетическом фронте этой зимой, но должна подготовиться к следующему отопительному сезону с помощью газовых турбин и возобновляемых источников энергии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова главы ведомства Германа Галущенко.
«У нас есть профицит в энергосистеме. Это дает нам ощущение, что мы действительно выиграли эту энергетическую битву», — сказал Галущенко.
В то же время министр отметил, что Украина уже готовится к предстоящим испытаниям, в частности, к следующему отопительному сезону. Одной из ключевых краткосрочных задач в этом направлении является децентрализация поколения.
«Достигнуть эту цель нам помогут газовые турбины, которые должны быть установлены в разных регионах страны, где есть дефицит генерирующих мощностей. Мы уже работаем над этим вопросом с нашими американскими партнерами», — отметил он.
Еще одним механизмом достижения целей децентрализации Галущенко назвал развитие возобновляемых источников энергии — солнечной и ветровой генерации. Также предполагается модернизация системы передачи электроэнергии, поврежденной в результате российских атак. Восстановление сетей будет в первую очередь предполагать их модернизацию и повышение уровня защиты в условиях военных вызовов.
Министр сообщил, что в среднесрочной перспективе Украина будет развивать и безуглеродную атомную генерацию, которая в этом отопительном сезоне сыграла ключевую роль.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью