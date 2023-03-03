Украина планирует к следующему отопительному сезону достичь децентрализации в энергетической сфере — Finance.ua
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Украина планирует к следующему отопительному сезону достичь децентрализации в энергетической сфере

Энергетика
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Украина планирует к следующему отопительному сезону достичь децентрализации в энергетической сфере
Украина планирует к следующему отопительному сезону достичь децентрализации в энергетической сфере
Украина выиграла битву с россией на энергетическом фронте этой зимой, но должна подготовиться к следующему отопительному сезону с помощью газовых турбин и возобновляемых источников энергии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова главы ведомства Германа Галущенко.
«У нас есть профицит в энергосистеме. Это дает нам ощущение, что мы действительно выиграли эту энергетическую битву», — сказал Галущенко.
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В то же время министр отметил, что Украина уже готовится к предстоящим испытаниям, в частности, к следующему отопительному сезону. Одной из ключевых краткосрочных задач в этом направлении является децентрализация поколения.
«Достигнуть эту цель нам помогут газовые турбины, которые должны быть установлены в разных регионах страны, где есть дефицит генерирующих мощностей. Мы уже работаем над этим вопросом с нашими американскими партнерами», — отметил он.
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Еще одним механизмом достижения целей децентрализации Галущенко назвал развитие возобновляемых источников энергии — солнечной и ветровой генерации. Также предполагается модернизация системы передачи электроэнергии, поврежденной в результате российских атак. Восстановление сетей будет в первую очередь предполагать их модернизацию и повышение уровня защиты в условиях военных вызовов.
Министр сообщил, что в среднесрочной перспективе Украина будет развивать и безуглеродную атомную генерацию, которая в этом отопительном сезоне сыграла ключевую роль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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