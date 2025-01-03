Со 2 января евро становится базовой валютой для обменного курса в Молдове — Санду
Евро со 2 января 2025 года становится базовой валютой для обменного курса в Молдове. Об этом написала президент страны Мая Санду в соцсети X.
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«Поскольку более 60% нашей торговли и 70% денежных переводов осуществляются в евро, этот шаг укрепляет наши экономические связи с ЕС, обеспечивая большую стабильность и предсказуемость для всех жителей Молдовы», — написала она.
26 декабря парламент Республики Молдова проголосовал за принятие Стратегии национальной обороны на 2024−2034 годы. Она определяет ключевые шаги страны в условиях возрастающей угрозы со стороны рф и других геополитических вызовов. Об этом сообщает Radio Europa Liberă Moldova. Молдова признает действия россии, в частности, ее военную агрессию против Украины и гибридные атаки, основной угрозой для своей безопасности.
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