Молдова признала рф главной угрозой: о чем идет речь в новой оборонной стратегии страны — Finance.ua

Молдова признала рф главной угрозой: о чем идет речь в новой оборонной стратегии страны Сегодня 09:42

В четверг, 26 декабря, парламент Республики Молдова проголосовал за принятие Стратегии национальной обороны на 2024−2034 годы. Она определяет ключевые шаги страны в условиях растущей угрозы со стороны россии и других геополитических вызовов.

Молдова признает действия россии, в частности, ее военную агрессию против Украины и гибридные атаки, основной угрозой для своей безопасности.

Согласно Стратегии, наибольший риск — возможное распространение военных действий россии на Одесскую область с установлением коридора в Приднестровье.

Кроме того, безопасность страны, согласно документу, подрывается из-за:

гибридных операций россии, включающих информационные атаки и вмешательство в выборы.

незаконного присутствия российских войск в Приднестровье.

массовых схем подкупа граждан на выборах, как это произошло в октябре 2024 года, когда около 140 000 молдован получили средства через российские платформы.

Стратегия предполагает углубление сотрудничества с НАТО, которое определено «стабилизирующей опорой» для региона, а также развитие партнерства с ЕС.

Республика Молдова стремится укрепить отношения с Румынией как стратегическим союзником и сохранить жизненно важный диалог с Украиной.

К 2030 году Молдова планирует увеличить расходы на оборону до 1% ВВП, что почти вдвое больше нынешних 0,55%.

После окончательного утверждения Стратегии государственные институты получили полгода для адаптации политики в соответствии с принятым документом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.