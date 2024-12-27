Молдова признала рф главной угрозой: о чем идет речь в новой оборонной стратегии страны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Молдова признала рф главной угрозой: о чем идет речь в новой оборонной стратегии страны

9
В четверг, 26 декабря, парламент Республики Молдова проголосовал за принятие Стратегии национальной обороны на 2024−2034 годы. Она определяет ключевые шаги страны в условиях растущей угрозы со стороны россии и других геополитических вызовов.
Об этом сообщает Radio Europa Liberă Moldova.
Молдова признает действия россии, в частности, ее военную агрессию против Украины и гибридные атаки, основной угрозой для своей безопасности.
Согласно Стратегии, наибольший риск — возможное распространение военных действий россии на Одесскую область с установлением коридора в Приднестровье.
Кроме того, безопасность страны, согласно документу, подрывается из-за:
  • гибридных операций россии, включающих информационные атаки и вмешательство в выборы.
  • незаконного присутствия российских войск в Приднестровье.
  • массовых схем подкупа граждан на выборах, как это произошло в октябре 2024 года, когда около 140 000 молдован получили средства через российские платформы.
Стратегия предполагает углубление сотрудничества с НАТО, которое определено «стабилизирующей опорой» для региона, а также развитие партнерства с ЕС.
Республика Молдова стремится укрепить отношения с Румынией как стратегическим союзником и сохранить жизненно важный диалог с Украиной.
К 2030 году Молдова планирует увеличить расходы на оборону до 1% ВВП, что почти вдвое больше нынешних 0,55%.
После окончательного утверждения Стратегии государственные институты получили полгода для адаптации политики в соответствии с принятым документом.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.