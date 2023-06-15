Снятых с военного учета не выпускают за границу: юрист указал на важный нюанс — Finance.ua

Снятых с военного учета не выпускают за границу: юрист указал на важный нюанс Сегодня 20:00 — Личные финансы

Во время всеобщей мобилизации в Украине выезд мужчин в возрасте 18−60 лет за границу ограничен. Но свободно выезжать могут те, кто не состоит на военном учете. Однако в СМИ начала появляться информация о том, что снятых с военного учета за границу могут все же не выпустить.

Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, действительно ли могут не выпускать за границу снятых с военного учета мужчин.

«Снят с учета» и «исключен из учета»: в чем разница

До вторжения рф в Украину большое значение терминологии относительно снятия с учета не придавали, и многие мужчины призывного возраста могли получить в военкоматах штамп «снят с учета». Но оказалось, что таким людям уехать за границу проблематично, и их могут не выпустить из страны.

Также законами предусмотрен другой термин — «исключен из учета». Такие мужчины уже могут пересечь границу беспрепятственно, говорит Антон Маринич.

«Нужно понимать: отметка „снят с учета“ не означает, что мужчина не военнообязанный. А вот если мужчина „исключен из учета“, то границу он может пересекать беспрепятственно», — объясняет он разницу в терминах.

Снятие с учета происходит при изменении места жительства и никак не влияет на пригодность к службе, а исключен из учета применяется, когда мужчину сочли вообще непригодным к военной службе.

«Если вы имеете только отметку „невоеннообязанный“, нельзя однозначно сказать, как это будет расценено пограничником и примет ли он решение выпустить мужчину за границу. „Исключен из учета“ предусматривает абсолютное исключение из военного учета. Это касается как призывника, резервиста, так и ограниченно пригодного», — комментирует собеседник.

Кого могут снять с военного учета

Закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает, что из военного учета могут исключить следующие категории украинцев:

призванных или принятых на военную службу;

признанных ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета;

проходящих военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

приговоренных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

осужденных за преступление во время отбывания наказания в местах лишения свободы;

тех, кто достиг предельного возраста 60 лет;

военнослужащих или военнообязанных, которые умерли;

людей, потерявших украинское гражданство.

«Проблема состоит в том, что ранее действовал Приказ Министерства обороны Украины № 207 от 12.07.1999 года, которым не было предусмотрено „исключение из учета“, а действовал термин „со снятием с военного учета“, и именно из-за этого могут возникнуть сложности при пересечении границы», — обращает внимание юрист.

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Напомним, в Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из Украины во время войны. Это будет совместная инициатива парламента и правительства.

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