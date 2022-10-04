«Снят с военного учета»: поможет ли эта отметка пересечь границу — Finance.ua
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«Снят с военного учета»: поможет ли эта отметка пересечь границу

Личные финансы
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«Снят с военного учета»: поможет ли эта отметка пересечь границу
«Снят с военного учета»: поможет ли эта отметка пересечь границу
В Украине во время военного положения запрещен выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет. Если мужчины имеют документы с отметкой «снят с военного учета», это не поможет им пересечь границу. Почему — объясняет эксперт Telegram-канала «Адвокат Права».
Действующий Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» апеллирует двумя понятиями:
  • снятие с военного учета;
  • исключен с военного учета.
Разницу объясним на примере. Скажем, одним из оснований собственно снятия с военного учета военнообязанных в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 части 5 статьи 37 вышеуказанного Закона Украины является выбывание в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины на новое место жительства. Однако на новом месте жительства лицо должно стать на военный учет.
Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» в части 6 статьи 37 устанавливает, что исключению из военного учета в ТЦК и СП подлежат граждане Украины, которые:
  • призваны или приняты на военную службу;
  • проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
  • признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета;
  • достигли предельного возраста пребывания в запасе;
  • прекратили гражданство Украины;
  • были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
  • умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими.
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Как видим, исключение имеет совсем иную юридическую природу, по своей сути это прекращение действия как такового, а снятие в понимании Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» — это чисто изменение места (т.е. ТКЦ и СП) или изменение учетного списка.
В сегодняшних реалиях для пересечения границы на основании непригодности к военной службе необходимо иметь:
  • заключение ВВК о непригодности;
  • отметку «исключен из военного учета».
Государственная пограничная служба Украины в своем письме от 17 марта 2022 года определила, что ограничения по запрету на период действия правового режима военного положения выезда за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет НЕ применяются к лицам, в частности, имеющим заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе в военное время.
Подтверждающими документами может быть справка военно-врачебной комиссии о непригодности.
По материалам:
visitukraine.today
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