Снова мошенники: фейковые письма от ГНС о привлечении средств на ВСУ — Finance.ua

Снова мошенники: фейковые письма от ГНС о привлечении средств на ВСУ Сегодня 09:58 — Криминал

Снова мошенники: фейковые письма от ГНС о привлечении средств на ВСУ

Только вчера в НБУ сообщили , что зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ в теме письма и названии добавленного файла.

И вот снова активизировались мошенники, использующие имя Государственной налоговой службы и представителей региональных управлений якобы для привлечения средств на нужды ВСУ.

Об этом в Telegram-канале сообщил Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

«Получил информацию, что такие письма отправляют налогоплательщикам. Сразу подчеркиваю! ЭТО ФЕЙК! Налоговая не имеет отношения к этой рассылке. Ее цель — обмануть предпринимателей и дискредитировать налоговую службу», отметил Руслан Кравченко.

ГНС уже подготовлено обращение к правоохранителям с заявлением о совершении мошеннических действий.

Что делать

«Очень прошу всех плательщиков быть осмотрительными. Получили подобное сообщение — немедленно обращайтесь в правоохранительные органы и сообщайте в ГНС. Остановим мошенников, которые хотят нажиться на нашем уважении к военным!» — подчеркнул Глава ГНС.

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