Снижена первоначальная цена продажи на один из крупнейших ТЦ Днепра — «Приозерный». Торги состоятся 1 ноября 2024 года Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Снижена первоначальная цена продажи на один из крупнейших ТЦ Днепра — «Приозерный». Торги состоятся 1 ноября 2024 года

На очередном этапе продаж ТЦ «Приозерный» (г. Днепр) через систему электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) первоначальная цена продажи одного из крупнейших и привлекательных для развития ритейла в Днепре торгового центра снижена почти на 80 млн грн от начальной цены на первых торгах — 352,7 млн ​​грн против 430 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба OpenMarket.

Продажа одного из самых крупных и привлекательных для развития ритейла в Днепре торгового центра проходит в рамках программы реализации неоперационной недвижимости банка по прозрачной и открытой процедуре торгов.

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Построенный в 2009 году ТЦ «Приозерный» является третьим по площади торговым центром в Днепре (более 32 тыс. кв. м) и имеет шесть наземных этажей, а также подземный, где расположен паркинг и может быть обустроено убежище на случай воздушной тревоги.

Уникальные преимущества ТЦ «Приозерный» — в удобном расположении в центре города рядом с Центральным рынком и вокзалами. Также ТЦ «Приозерный» на сегодняшний день единственный торговый центр города, который имеет как торговые площади, офисные и складские помещения, так и развлекательную и спортивную зоны с бассейнами и SPA.

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Стартовая цена продажи лота составляет 352 748 540,85 грн с НДС. Дата проведения электронных торгов: 1 ноября 2024 года (лот № 562 509), гарантийный взнос для участия: 5% от начальной цены продажи имущества (17 637 427,04 грн), который будет отнесен к цене продажи.

Подробная информация и условия участия в аукционе — по ссылке

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