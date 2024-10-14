Апартаменты на одесском побережье и другие активы: что ФГВФЛ выставляет на торги в октябре — Finance.ua

Апартаменты на одесском побережье и другие активы: что ФГВФЛ выставляет на торги в октябре Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Апартаменты на одесском побережье и другие активы: что ФГВФЛ выставляет на торги в октябре

Кредиты «Укпроминвестбанка», в залоге по которым апартаменты на Гагаринском Плато в Одессе, выставляет на аукцион Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который осуществляет ликвидацию банка.

Посредством продаж и управления активов обанкротившихся банков Фонд получает средства для возврата кредиторам этих банков.

Это преимущественно юрлица, у которых были счета в банке, и физлица-вкладчики в части вклада сверх гарантированной суммы. В банках, ликвидация которых начата с 13 апреля 2022 г. до конца действия военного положения, вклады физлиц гарантируются на 100%, включая проценты, а для тех, что будут выводиться после его завершения, гарантии составят 600 000 грн.

Кредиты «Укпроминвестбанка» будут выставлены 28 октября в системе Прозорро. Продажи и стартуют с цены 64,2 млн. грн. Залог по кредитам, — это апартаменты премиум-класса в Аркадии общей площадью 1080,5 кв.

Это продажа не непосредственно залогового имущества, а права взыскать с должника задолженность или сам залог. Участие в аукционах Фонда не ограничивается, к нему допускаются и юридические, и физические лица, кроме связанных с россией и беларусью.

В октябре Фонд намерен продать ряд активов разных банков. В частности, 22 октября повторно будет выставлен на торги пакет кредитов банка «Финансы и кредит», заключенных с работающими на рынке юридическими лицами, не находящимися в банкротстве. Стартовая цена лота составит 2,4 млрд грн, в залоге по кредитам — комплекс по производству фармацевтической продукции во Львове с недвижимостью и основными средствами; коммерческая недвижимость в центре Киева площадью около 3 тыс. кв. м и 1,7 тыс. кв. м; а также земельные участки общей площадью 23,7 га в Киевской области.

По оценкам Фонда, права требования по кредитам являются самым сложным активом банков, которые учреждение выводит с рынка, поскольку требуют дальнейшей работы нового собственника по взысканию задолженности с заемщиков. В то же время именно кредиты — это основной актив банков, что составляет более 80% в структуре банковских активов.

Кроме того, до конца октября Фонд выставит на аукционы в системе Прозорро. Продажи более 50 паркомест и гаражных боксов в столице принадлежат ПАО «Проминвестбанк», ликвидацию которого осуществляет Фонд.

По данным ФГВФЛ, с начала 2024 года на 1 сентября банки в ликвидации получили 2,5 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн — средства от реализации активов (имущества), 0,4 млрд грн — от погашения кредитов, 0,3 млрд грн составили доходы по ценным бумагам, 0,03 млрд грн — от аренды имущества и 0,6 млрд грн банки получили из других источников.

УНІАН По материалам:

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