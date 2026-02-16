0 800 307 555
Смелянский объяснил, почему сотрудники «Укрпочты» имеют 100% бронирование

Отделения Укрпочты регулярно поджигают из-за разноса повесток
«Укрпочта» получила право на бронирование военнообязанных работников как объект военной инфраструктуры, а не из-за статуса государственной компании. Предприятие выполняет контракт с Министерством обороны по распространению повесток.
Об этом в интервью сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.
По словам руководителя, предприятие обеспечивает 100% бронирование военнообязанных сотрудников.
«Нам дали бронирование не за то, что мы „Укрпочта“, а за то, что мы — военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток», — отметил он.

Какие проблемы возникают из-за выполнения таких функций

Из-за доставки повесток компания сталкивается со случаями повреждения отделений. По его словам, поджоги происходят регулярно, а расходы на восстановление уже составляют миллионы гривен.
«Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам палят отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам палят отделения за то, что мы повестки раздаем», — заявил Смелянский.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 февраля начали действовать новые правила бронирования работников от мобилизации. Ключевое изменение касается минимального уровня заработной платы, позволяющего предприятиям бронировать работников, работающих в сфере критической инфраструктуры или обороны. К основным условиям бронирования относятся:
  • уровень заработной платы не ниже 21 617 грн;
  • отсутствие задолженности по ЕСВ и налогам;
  • соответствие региональным критериям, устанавливаемым отдельно в каждой области.
Предприятия оборонной промышленности получают статус критически автоматически и могут бронировать до 100% работников. В частном секторе проверка критериев более жесткая, а срок действия статуса критичности зависит от конкретного предприятия.
