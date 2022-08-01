«Смелая гривна»: НБУ собирает монеты для нужд армии — Finance.ua

«Смелая гривна»: НБУ собирает монеты для нужд армии Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Национальный банк запустил благотворительную акцию «Смелая гривна», в рамках которой в течение трех месяцев по всей Украине будет проводиться сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен, которые затем перечислят на нужды ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«За пять месяцев после начала полномасштабной войны на мультивалютный счет для помощи украинским защитникам перечислено более 20 миллиардов гривен. Тем не менее, война продолжается, и поддержка для Вооруженных Сил Украины сейчас нужна, как и в первые дни войны», — отметили в НБУ.

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В НБУ напомнили, что в настоящее время в обращении находится более 14 млрд монет на сумму более 5 млрд грн. В то же время значительное количество разменных монет, в частности монет номиналом 10 и 50 копеек, часто не используется гражданами и лежит в копилках или карманах.

У регулятора подсчитали, что 5 млрд грн — это около 70 современных беспилотников BAYRAKTAR, или 25 реактивных артиллерийских систем залпового огня HIMARS, или 50 танков Т-90, или 150 машин боевой пехоты.

Где сдать монеты

Пункты мобилизации монет будут работать с 1 августа по 31 октября 2022 года в отделениях уполномоченных банков — Ощадбанка и ПУМБ. Принести монеты может любой желающий.

Адреса отделений, в которых можно сдать собранные монеты, а также подробные условия участия в акции указаны , в которых можно сдать собранные монеты, а также подробные условия участия в акции указаны на сайте «Смелая гривна».

«Сдавайте монеты в банки, а мы отправим их на фронт», — прокомментировал заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Напомним, Национальный банк продлил на один год срок обмена разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами — до 30 сентября 2023 года.

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