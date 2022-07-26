Украинцы выбрали лучшую монету 2021 года (фото) — Finance.ua
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Украинцы выбрали лучшую монету 2021 года (фото)

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По результатам открытого голосования за лучшую монету 2021 года во всех трех номинациях — «Лучшее раскрытие темы», «Лучшее художественное решение», «Самая популярная монета» — победила памятная монета из нейзильбера номиналом 5 гривен — «К 30-летию независимости Украины».
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Эта монета посвящена судьбоносному событию, состоявшемуся 24 августа 1991 года, когда Верховная Рада Украины приняла исторический документ — Акт провозглашения независимости Украины.
Композиция на монете изображает Украину: бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты, и изображение цветной вышитой ленты, символизирующей код нации и напоминающей ДНК.
Украинцы выбрали лучшую монету 2021 года (фото)
Автор эскиза этой монеты — известный украинский художник Олег Шупляк. Широкую популярность получила его серия картин «Двовзоры» — авторское название картин-иллюзий с двойным содержанием (по мотивам одной из таких картин и создан реверс монеты-победительницы).
Скульптор монеты — Владимир Атаманчук; программное моделирование провел Виталий Андриянов (работники Банкнотно-Монетного двора НБУ).

Справка Finance.ua:

  • конкурс «Лучшая монета года Украины» проводится ежегодно с 2005 года. В этом году конкурс длился с 20 июня по 04 июля 2022 года;
  • в номинации «Лучшая монета года» — набор из девяти памятных монет «Энеида» [серебро, номинал 10 гривен (каждая)];
  • в номинации «Лучшее раскрытие темы» — памятная монета «Передовая» (нейзильбер, номинал 5 гривен).
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По материалам:
Finance.ua
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