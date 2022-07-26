Украинцы выбрали лучшую монету 2021 года (фото) — Finance.ua

Украинцы выбрали лучшую монету 2021 года (фото) Сегодня 13:10 — Личные финансы

По результатам открытого голосования за лучшую монету 2021 года во всех трех номинациях — «Лучшее раскрытие темы», «Лучшее художественное решение», «Самая популярная монета» — победила памятная монета из нейзильбера номиналом 5 гривен — «К 30-летию независимости Украины».

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Эта монета посвящена судьбоносному событию, состоявшемуся 24 августа 1991 года, когда Верховная Рада Украины приняла исторический документ — Акт провозглашения независимости Украины.

Композиция на монете изображает Украину: бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты, и изображение цветной вышитой ленты, символизирующей код нации и напоминающей ДНК.

Автор эскиза этой монеты — известный украинский художник Олег Шупляк. Широкую популярность получила его серия картин «Двовзоры» — авторское название картин-иллюзий с двойным содержанием (по мотивам одной из таких картин и создан реверс монеты-победительницы).

Скульптор монеты — Владимир Атаманчук; программное моделирование провел Виталий Андриянов (работники Банкнотно-Монетного двора НБУ).

Справка Finance.ua:

конкурс «Лучшая монета года Украины» проводится ежегодно с 2005 года. В этом году конкурс длился с 20 июня по 04 июля 2022 года;

в номинации «Лучшая монета года» — набор из девяти памятных монет «Энеида» [серебро, номинал 10 гривен (каждая)];

в номинации «Лучшее раскрытие темы» — памятная монета «Передовая» (нейзильбер, номинал 5 гривен).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.